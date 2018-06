Bayerischer Verdienstorden für DEHOGA Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer

Im Antiquarium der Residenz München erhielt die Ayinger Gastronomin und Hotelinhaberin sowie Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern Angela Inselkammer aus den Händen des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden.



„In all Ihren Funktionen haben Sie umfassende Initiativen angestoßen und sich stets für die Verbesserung des Images und der Ausbildungsqualität für die über 10.000 Auszubildenden in Bayerns Hotellerie und Gastronomie eingesetzt“, so Söder einleitend. Als Inhaberin des Brauereigasthofs Hotel Aying nehme sich Inselkammer der Ausbildung ihrer durchschnittlich 15 Schützlinge in besonders intensiver Weise an, wodurch es ihr immer wieder gelinge, auch Jugendliche mit weniger guten Voraussetzungen für eine Berufsausbildung sicher zum Berufsabschluss und zur beruflichen Handlungsfähigkeit zu führen. „Sie geben den jungen Menschen ein Fundament, um ihren Weg ins Erwerbsleben zu finden“, so Söder.



Inselkammers Engagement für die berufliche Ausbildung im Gastgewerbe werde unter anderem durch die gemeinsam mit dem Arbeitsministerium geschaffene Initiative der ehrenamtlichen „Ausbildungsbotschafter“ deutlich. Diese 130 Gastronomen und Hoteliers informieren und beraten junge Menschen bei Ausbildungsbörsen und in Schulen rund um die fünf gastgewerblichen Ausbildungsberufe. Aufgrund des Erfolgs des Modells wurde es inzwischen von drei weiteren Bundesländern übernommen und Inselkammer gelte als „Trendsetterin“ auf dem Gebiet. Dabei sei es ihr persönlicher Anspruch, eine stetige Weiterentwicklung in diesem Bereich zu erreichen. Söder wörtlich: „Mit großem Sachverstand und Engagement leisten Sie dabei Immenses für den Wirtschaftsstandort Bayern.“



Neben ihrem Einsatz für die Ausbildung im Gastgewerbe lege Inselkammer besonderes Augenmerk auf eine gesunde, saisonal und regionale Küche in der Gastronomie und stehe für ein enges Miteinander mit den bayerischen landwirtschaftlichen Erzeugern.



Als Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern trage sie mit hoher Überzeugungskraft und Charme bayerische Werte in die Gastbetriebe sowie die Öffentlichkeit und schaffe damit nachhaltige Aufmerksamkeit, auch weit über die weiß-blauen Landesgrenzen Bayerns hinaus. „Aufgrund Ihres herausragenden Engagements für die Auszubildenden des bayerischen Gastgewerbes sowie zur Förderung der Nachhaltigkeit durch die Verwendung saisonaler und regionaler Produkte haben Sie sich um die bayerische Tourismuswirtschaft verdient gemacht. In diesem Zusammenhang freue ich mich außerordentlich Ihnen den Bayerischen Verdienstorden aushändigen zu dürfen“, so Söder.



Inselkammer bedankte sich beim Ministerpräsidenten mit den Worten: „Ich freue mich über die Auszeichnung und fühle mich geehrt. Dennoch sehe ich den Bayerischen Verdienstorden nicht nur als Ehrung meiner Person, sondern viel mehr stellvertretend als Anerkennung für alle Gastgeber Bayerns, die täglich für unsere Gäste aus aller Welt, vor allem aber für die heimische Bevölkerung da sind.“



DEHOGA Bayern-Landesgeschäftsführer Dr. Thomas Geppert gratuliert Inselkammer mit den Worten: „Ihr unermüdlicher Einsatz für die ‚schönste Branche der Welt‘, wie Angela Inselkammer immer sagt, verdient unser Aller Hochachtung. Im Namen aller Ehrenamtsträger und hauptamtlichen Mitarbeiter des DEHOGA Bayern gratuliere ich von Herzen. Wir sind über alle Maße stolz auf Sie“.



Zum Hintergrund:



Angela Inselkammer ist Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern, dem Unternehmer- und Wirtschaftsverband der gesamten Hotellerie und Gastronomie in Bayern, einer wachsenden Dienstleistungsbranche mit überwiegend mittelständischer Prägung. Mit 39.500 Hoteliers und Gastronomen, über 400.000 Erwerbstätigen und rund 10.000 Auszubildenden ist das Gastgewerbe ein starkes Stück Bayerische Wirtschaft und das Rückgrat der heimischen Tourismusindustrie.



Als Unternehmerin führt sie den nun schon in der siebten Generation bestehenden Brauereigasthof Hotel Aying im gleichnamigen Ort Aying vor den Toren Münchens, den sie in den vergangenen Jahren von einem Gasthof zu einem herausragenden 4-Sterne-Hotel mit 48 Zimmern sowie gehobener Gastronomie weiterentwickelt hat. Nach der Geburt ihrer drei Kinder entschloss sich Inselkammer mit 30 Jahren eine Ausbildung zur Hotelfachfrau mit anschließender Ausbildereignungsprüfung zu absolvieren. Wenig später folgte der Schritt in die Verbandstätigkeit des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern. Eines ihrer größten Anliegen ist seit Beginn die Bemühung um den Nachwuchs in der Gastronomie- und Hotellerie. 2006 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Berufsbildungsausschusses des Verbandes gewählt und 2010 zu dessen Vizepräsidentin. Nach sechs Jahren folgte im Oktober 2016 die Wahl zur Präsidentin des DEHOGA Bayerns.



Ihr hoher Qualitätsanspruch gepaart mit ihrer herzlichen Persönlichkeit und dem Willen, Dinge nicht hinzunehmen, sondern positiv zu verändern, hat den Brauereigasthof Hotel Aying zu einem Leuchtturmbetrieb der bayerischen Gastlichkeit geführt, was sich in zahllosen Klassifizierungen, Zertifizierungen und Auszeichnungen widerspiegelt. So wurde ihr Brauereigasthof nicht nur nach den Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung klassifiziert, sondern hat sich auch den Anforderungen des TOP-Ausbildungsbetriebes, der „Ausgezeichneten Bayerischen Küche“ sowie der Zusatzqualifizierung „Ausgezeichnete Bierkultur“ erfolgreich gestellt.



Ehrenämter von Angela Inselkammer im Bereich Gastgewerbe/Tourismus:



2006 - 2010 Stellvertretende Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses DEHOGA Bayern

seit 2006 Mitglied im Stiftungsrat der Kreissparkasse für den Landkreis München

seit 2009 Mitglied der CSU-Wirtschaftskommission

seit 2010 Mitglied des Gesamtpräsidiums Wirtschaftsbeirat der Union

seit 2010 Mitglied des Arbeitskreis Tourismus

seit 2010 Mitglied des Wirtschaftsbeirats der Versicherungskammer Bayern

seit 2010 Vorsitzende des Fördervereins für Aus- und Weiterbildung im bayerischen Gastgewerbe

2010 - 2016 1. Vizepräsidentin des DEHOGA Bayern

seit 2013 Vizepräsidentin Tourismus Oberbayern München e.V. (TOM)

seit 2015 Stellvertretendes Kuratoriums-Mitglied „Stiftung Wertebündnis Bayern“

seit 2016 Präsidentin des DEHOGA Bayern

seit 2016 Mitglied im Verwaltungsrates der Bürgschaftsbank Bayern GmbH

seit 2017 Sprecherin des Clusters Ernährung am Kompetenzzentrum für Ernährung - KErn (an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft)

