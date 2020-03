Pressemitteilung BoxID: 791506 (Bayerischer Bauernverband)

Online-Portal bringt Saisonkräfte und Betriebe zusammen

Bauernverband weist auf www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de hin

Sonderkulturbetriebe suchen aktuell Hände ringend nach Saisonarbeitskräften. Das warme Wetter treibt die Vegetation voran und das bedeutet vor allem eines: Viel Arbeit auf den Feldern, die körperlich durchaus anspruchsvoll sein kann.



In den vergangenen Tagen haben uns zahlreiche Anfragen von Betrieben erreicht, die Hände ringend Saisonkräfte suchen. Wir weisen auf die Plattform www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de. Bitte stellen Sie hier dringend Ihre Stellenangebote ein! Wir bewerben die Plattform gezielt in Richtung Verbraucherinnen und Verbraucher.



Personen, die auf landwirtschaftlichen Betrieben mitarbeiten wollen, können sich auf der Plattform ein Bild von der auszuübenden Tätigkeit machen und können über die hinterlegten Kontaktdaten (in der Regel Telefon oder E-Mail) direkt Kontakt mit dem Betrieb aufnehmen. Die Kontaktaufnahme bzw. Nutzung der Plattform durch Arbeitnehmer ist kostenfrei. Mit einer Registrierung der Betriebe auf der Homepage wäre eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung der sich anbietenden deutschen Arbeitskräfte möglich.



Die SinD GmbH (www.sind-gmbh.de) ist eine Gesellschaft des Gesamtverbands der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. (GLFA) und gibt landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit, sich einfach, schnell und kostengünstig (102 Euro Jahresbeitrag) Saisonarbeitskräften auf der Internetseite www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de vorzustellen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (