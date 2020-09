Halt Brunnen auf der Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt wird am 5.10.2020 in Betrieb genommen. BRB passt Fahrpläne an



Die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ingolstadt, die von der BRB betrieben wird, bekommt einen neuen Halt: „Brunnen“ liegt zwischen Schrobenhausen und Ingolstadt. Ab Montag, 5. Oktober 2020, halten auch hier – auf Bestellung durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Schienenpersonennahverkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und kontrolliert – die Züge der BRB. Fahrgäste erreichen von Brunnen aus in lediglich gut zehn Minuten den Hauptbahnhof Ingolstadt; Augsburg ist bequem in 45 Minuten erreichbar.



Die BRB passt für diesen neuen Halt ihre Fahrpläne an, die bereits in allen Auskunftssystemen hinterlegt sind. Auf der Webseite (www.brb.de) bietet sie einen Gesamtfahrplan an, der heruntergeladen werden kann.

