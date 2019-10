Pressemitteilung BoxID: 770832 (Bayerische Landesärztekammer)

Drei Tage Gesundheits- und Berufspolitik - 78. Bayerischer Ärztetag in München

Am 11. Oktober 2019 beginnt der 78. Bayerische Ärztetag in München. Zu diesem Anlass kommen 180 ärztliche Delegierte aus ganz Bayern für drei Tage in die Landeshauptstadt, um gesundheitspolitische Impulse zu setzen und aktuelle berufspolitische Themen zu beraten. Eröffnet wird der 78. Bayerische Ärztetag von Dr. Gerald Quitterer, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK), im Holiday Inn München ‒ City Centre (Nähe Gasteig) im Beisein der Bayerischen Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), sowie Dr. Constanze Söllner-Schaar (SPD), Stadträtin der Landeshauptstadt München.



Rolle im Beruf



„Bin ich mein Beruf?“ lautet der Titel des Impulsreferates von Professor Dr. Michael Bordt SJ, Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership an der Hochschule für Philosophie in München. Bordt wird in seinem Vortrag den Schwerpunkt auf die Spannung zwischen der Rolle, die ein Mensch im Beruf ausfüllt, und der Persönlichkeit legen. Er wird dafür argumentieren, dass es wichtig ist, in dieser Spannung zu bleiben; sich also nicht über den Beruf zu definieren, sondern zu wissen, dass es eine Differenz gibt zwischen dem, der man selbst ist und der Rolle im Beruf.



Weiterbildung und Berufsordnung



Ärztliche Weiterbildung, das Kernthema der BLÄK, steht traditionell auf der Tagesordnung der Bayerischen Ärztetage. Auf Bundesebene wird an einer Novelle der (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO) gearbeitet und die BLÄK hat auf diesem 78. Bayerischen Ärztetag die Möglichkeit, weitere Vorgaben der neuen MWBO umzusetzen und damit der jungen Ärztegeneration den Weg in die kompetenzbasierte Weiterbildung zum Facharzt zu ermöglichen. Auf der Agenda stehen auch Änderungen der Berufsordnung, der Vorgaben zur ärztlichen Fortbildung sowie von weiteren Regelwerken der BLÄK.

