Dr. Wolfgang Rechl ist am 1. Dezember 2020 in Regensburg nach schwerer Krankheit verstorben. Der langjährige Vizepräsident der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) wurde 62 Jahre alt.



BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer würdigte den Verstorbenen: „Seine Freundlichkeit und sein Charme, seine Einsatzbereitschaft, seine Kompetenz, seine Menschlichkeit – daran werden wir uns erinnern.“ Rechl habe in unvergesslicher Weise als BLÄK-Vizepräsident gewirkt und das Arztsein verkörpert. „Er hat seine Arbeit geliebt. Mit Leib und Seele war er Vizepräsident“, so Quitterer.



Der Oberpfälzer habe sich große Verdienste um die ärztliche Selbstverwaltung erworben. Seit 2013 hatte er das Amt des 2. BLÄK-Vizepräsidenten inne und engagierte sich hier insbesondere für die Themen Gutachterstelle, Patientenrechte, Berufsordnung, GOÄ, Transplantationsmedizin und die Ärztlichen Stellen. Seit 2005 war Rechl 1. Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Weiden und 1. Vorsitzender des Ärztlichen Bezirksverbandes Oberpfalz. Der hausärztlich tätige Internist war seit 2009 in einer fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis in Weiden niedergelassen.

