Pressemitteilung BoxID: 786160 (Bavaria Yachtbau GmbH)

Bavaria Yachts mit C- und CRUISER-LINE auf der Miami Boat Show

Die Miami Boat Show gehört zu den wichtigsten Wassersportmessen in Nordamerika. Mit der BAVARIA C50 und CRUISER 37 präsentiert BAVARIA YACHTS seine beiden erfolgreichen Modelllinien für Segelboote.



Über 100.000 Besucher werden vom 13. bis 17. Februar zur Miami Boat Show erwartet. BAVARIA YACHTS präsentiert dort seine BAVARIA C50 und CRUISER 37. Die BAVARIA C50 besitzt eine ungeheure Variabilität. Perfekt für Eigner in einer 3-Kabinen Version und ideal für Familien mit Freunden in der 4-Kabinen Version. In der 5-Kabinen Version mit zehn Kojen plus Skipperkabine im Vorschiff hat die BAVARIA C50 ebenfalls viel Platz für Charterkunden. Vom Steuerstand aus können alle Fallen und Schoten bedient werden und machen die BAVARIA C50 damit auch für kleine Crews leicht in der Handhabung. Ein BBQ im Cockpit am Abend und ein entspannter Nachmittag auf der großen Badeplattform in einer stillen Bucht, sorgen an Bord der BAVARIA C50 für die Entspannung nach einem aufregenden Segeltag.



Die CRUISER-Line gehört zu einer der erfolgreichsten Produktlinien, die BAVARIA YACHTS je in seiner über 40-jährigen Geschichte gebaut hat. Wer seiner CRUISER 34, CRUISER 37, CRUISER 41, CRUISER 41S, CRUISER 46 oder CRUISER 51 noch mehr edlen Komfort verleihen möchte, kann unter Optionen auf das attraktive STYLE Paket zurückgreifen. Dazu sind alle Handläufe und die Maststütze unter Deck mit Leder bezogen und in der Pantry veredelt die HLP Arbeitsplatte White Stone den Kochbereich.



Vertreten wird BAVARIA YACHTS in den USA von einem gut ausgebauten Händlernetz. Insgesamt fünf Händler mit über 20 Standorten an der Ost- und Westküste betreuen die Kunden von BAVARIA YACHTS. In Miami werden Performance Yacht Sales, Yacht Sales West aus Kanada, Horizon Yacht Charters and Sales sowie neu im Team Cruising Yachts Kunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Cruising Yachts Inc. ist mit sechs Standorten für den Verkauf und Service von BAVARIA YACHTS Segelyachten in Kalifornien, Nevada, Idaho, Utah und Arizona vertreten. Tom Dameron, CEO von Cruising Yachts Inc., und sein Team sind seit vielen Jahren erfolgreich im Segelyachten-Geschäft tätig und verfügen über ausgezeichnete Kundenkontakte, kompetente und erfahrene Mitarbeiter und ein flächendeckendes Servicenetzwerk in diesem Gebiet.



Auf der Miami Boat Show wird mit CEO Michael Müller auch das Management von BAVARIA YACHTS aus Deutschland vor Ort sein: „Die USA ist ein wichtiger Markt für Bavaria Yachts mit einem großen Potenzial für unsere Marke. Zusammen mit unserem starken Händlernetz in Nordamerika wollen wir im kommenden Jahr unsere Marktposition mit neuen Modellen weiter ausbauen. Neben der gerade fertiggestellten Segelyacht BAVARIA C42 werden unsere neuen Motorboote, wie die BAVARIA SR41, und ein neuer Day Cruiser mit Außenborder, der im September seine Premiere feiern wird, eine wichtige Rolle spielen. Die Miami Boat Show ist dabei ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.“

