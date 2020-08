Pressemitteilung BoxID: 812221 (Bavaria Bohemia e.V c/o Centrum Bavaria Bohemia (CeBB))

KulturTipps vom 27. August bis zum 2. September 2020

Oberfranken

Die Ausstellung des Künstlers Jan Muche im Kunstverein Bamberg wurde bis zum Sonntag, 30.08.2020 verlängert. Am Freitag, 28.08.2020 ab 15:00 Uhr finden die Finissage und Vorstellung des Kataloges AGORA statt, an denen auch Jan Muche und Alexander Ochs, der Galerist, teilnehmen.



Das Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte des Bezirks Oberfranken veranstaltet vom Montag, 27.07.2020 bis zum Freitag, 04.09.2020 ein kostenloses Ferienprogramm für Familien. Von 9:00 bis 17:00 Uhr kann jede Familie einen zweistündigen Slot buchen, in dem sie das komplette Museum für sich allein zur Verfügung hat und das Leben auf dem Lande kennenlernen kann.



Karlsbader Bezirk

Das Geheimnis der traditionellen Handschuhproduktion kann man am Samstag, 29.08.2020 ab 13:00 Uhr in Abertamy kennenlernen, einer Stadt, in der sich eine lange Handschuhtradition entwickelte. Das Stadtamt stellt jetzt den Besuchern Beispiele der Herstellung von Handschuhen vor.



Die bereits traditionelle Veranstaltung Ascher Weinkeller findet am Samstag, 29.08.2020 ab 14:00 Uhr statt. Im Kulturzentrum LaRitma wartet auf die Besucher alles, was zu einem solchen Fest gehört – Wein, Musik, gutes Essen und am Abend auch Tanzen und eine geführte Weinprobe.



Oberpfalz

Zum feierlichen Abschluss des Bayerisch-Böhmischen Barockfestivals 2020 findet am Sonntag, 30.08.2020 ab 16:00 ein Konzert des Westböhmischen Symphonieorchesters Marienbad statt. Das Orchester spielt unter Leitung des Dirigenten Martin Peschík und in der Begleitung von erstklassigen tschechischen Solisten eine breite Auswahl von Barockkompositionen.



Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen veranstaltet am Sonntag, 30.08.2020 ab 11:00 Uhr einen Museumsmarkt mit einer großen Auswahl an hausgemachten Produkten wie Marmeladen, Kräutersalzen, Likören oder Seifen. Der Museumsbäcker Roland Paulus aus Pfreimd bietet feines Gebäck, Kaffee und Kuchen an.



Pilsner Bezirk

Die Pilsner Jazz Band wird zusammen mit Jan Smigmator, dem tschechischen Swing-Star im Kulturhaus Měšťanská beseda in Pilsen spielen. Das Konzert beginnt am Montag, 31.08.2020 um 19:00 Uhr.



Miloslav Chlupáč war ein tschechischer Maler und auch Theoretiker. Die Vernissage seiner Werke im Schloss in Klenová, die anlässlich des 100. Geburtstages des Künstlers stattfindet, konzentriert sich auf Malerei, Skulptur und Zeichnung und beginnt am Samstag, 29.08.2020 um 16:00 Uhr.



Niederbayern

Auf die faszinierende Klangwelt des Orients, verbunden mit dem Feuer der spanischen Gitarre können sich die Besucher des Altes Rathauses in Passau freuen. Eigene Kompositionen, arabische Klassiker neu interpretiert, Flamenco im Dialog mit den Klängen der Oud. Maqamundo steht für Musik, die orientalische und westliche Kultur verbindet. Das Konzert beginnt am Samstag, 29.08.2020 um 20:00 Uhr.



Südböhmischer Bezirk

Das Festival Cool im Zaun 2020 lädt zu einem Treffen von vielen Genres ein. Jazz, Electro, New Folk oder Soul – das alles wird in Písek von Freitag, 28.08.2020 ab 17:00 Uhr bis Samstag, 29.08.2020 gespielt. Als Ergänzung des Programms finden auch Autorenlesungen oder Musikworkshops statt.



15 Bands an 2 Tagen – das ist das Festival Vivat Vila 2020, das von Freitag, 28.08.2020 bis Samstag, 29.08.2020 in Prachatice stattfindet. Am Freitag wird direkt in den einzigartigen Räumlichkeiten der Königsvilla und ihres Gartens gespielt, am Samstag im Stadtzentrum.

