Bauknecht überzeugt durch wegweisende Gestaltungsqualität internationale Award-Jury

Designlinie Collection.11 von Bauknecht gewinnt renommierten Red Dot Design Award 2020

Internationale Design-Jurys haben einen neuen Liebling: Mit der bereits mehrfach ausgezeichneten Einbaugerätelinie Collection.11 sichert sich Bauknecht nun auch den renommierten Designpreis „Red Dot Award: Product Design“. Zu den Gewinnerprodukten der Design-Linie gehören neben dem Multifunktions-Backofen, dem Mikrowellen-Backofen auch der Kombi-Dampfgarer und die praktische Wärmeschublade. Die stilvolle Serie vereint flexible Funktionen, außergewöhnliche Leistung und griffloses Design miteinander. Die Geräte sind erhältlich mit Touch Control TFT Display und damit perfekt geeignet für den Trend der grifflosen Küche. Hochwertig ausgewählte Materialien sowie deren sorgfältige Verarbeitung unterstreichen die Wertigkeit und die Qualität der Geräte.



Prämiertes Design und innovative Funktionen bieten Inspiration und einzigartige Kocherlebnisse



Mit dem renommierten Red Dot Design Award, der in seinen Ursprüngen seit 1955 besteht, werden jährlich Designs von herausragender Qualität prämiert. In der Kategorie „Red Dot Award: Product Design“ setzte sich Bauknecht gleich mit vier Einbaugeräten der Collection.11 Designlinie gegen seine Wettbewerber durch. Die unverwechselbare Ästhetik des grifflosen Designs integriert sich perfekt in jedes Küchenumfeld. Die schwarzen Glasfronten mit den aufeinander abgestimmten schwarz gebürsteten Aluminiumleisten und den voll integrierten Griffmulden, ermöglichen eine komplett flächenbündige Installation und erzeugen ein glattes, durchgängiges Erscheinungsbild. „Bei einem Design, das Form und Funktion sinnvoll zusammenbringt, geht es letztlich darum, die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen zu verstehen und zu antizipieren. Bei Bauknecht steht der Verbraucher mit seinen Bedürfnissen und Ansprüchen im Mittelpunkt der Produktentwicklung. Wir setzen uns dafür ein, Menschen im Alltag mit innovativen Funktionen, verlässlicher Qualität und maximaler Leistung zu unterstützen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, durch herausragendes Design Menschen zu inspirieren und einzigartige Kocherlebnisse zu schaffen“, sagt Artur Wlodarczyk, Category & Trade Marketing Kitchen DACH.



Für ein wirklich einzigartiges Kocherlebnis verfügen der prämierte Multifunktions-Backofen, sowie der Mikrowellen-Backofen und der Kombi-Dampfgarer von Bauknecht über das moderne My Menu Interface. Diese innovative Kochassistenz-Funktion ermöglicht den Nutzern ihre Lieblingsgerichte von Anfang bis Ende perfekt zuzubereiten. My Menu steht immer als Helfer in der Küche zur Seite, bietet Unterstützung sowie Anleitungen und stellt Temperaturen und Kochzeiten optimal ein. Das farbige TFT Touch-Display mit 4,5 Zoll dient zudem als Inspirationsquelle: Nutzer können einfach Zutaten und die bevorzugte Kochmethode auswählen, um im nächsten Schritt in einer Auswahl an Speisen zu stöbern und neue Gerichte zu entdecken. Die praktische HomeNet App bietet zusätzlich schnellen und intuitiven Zugriff auf Programmen und Optionen.



Multifunktions-Backofen



Der Multifunktions-Backofen der Collection.11 von Bauknecht bietet dank My Menu automatische Zyklen zur Perfektionierung von bis zu 80 unterschiedlichen Gerichten. Verbraucher entscheiden sich einfach für eine Lebensmittelkategorie und die Kochmethode – und der Ofen wählt die besten Einstellungen und Zubereitungszeiten für optimale Ergebnisse. Hervorragende Kochergebnisse werden zudem durch das neue Heißluftsystem Active MultiFlow leicht gemacht: Die neu gestaltete Rückseite des Garraums sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Ofen. Mit dem neuen Backofen ist auch die Zubereitung von tiefgekühlten Speisen dank „My Frozen Food“ noch praktischer: Dieser spezielle Zyklus wählt automatisch die ideale Zubereitungstemperatur und -art für die fünf gängigsten Arten von Tiefkühlkost.



Mikrowellen-Backofen



Der Mikrowellen-Backofen der Collection.11 kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort einer Mikrowelle mit innovativen Funktionen, die zahlreiche außergewöhnliche und kreative kulinarische Möglichkeiten eröffnen. Der Schlüssel zum Erfolg ist auch hier die Funktion My Menu – mit bis zu 140 Rezepten. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche, können sich Nutzer verschiedenste Speisen nach Zutaten oder der bevorzugten Kochmethode anzeigen lassen: Backen, Rösten, Grillen, Dämpfen oder Braten. Die Lieblingsfunktion für eilige Genießer: Mit Dynamic Crisp und Dynamic Crisp Fry lassen sich knusprige Pommes, Hähnchenschenkel oder krosse Pizza in Minutenschnelle zaubern.



Kombi-Dampfgarer



Der Kombi-Dampfgarer der Collection.11 kombiniert Heißluft und Dampf effektiv – für schonendes Garen und perfekt saftige, leckere und gesunde Speisen. 93 Funktionen bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten wie beispielsweise Teig gehen lassen, Joghurt zubereiten, desinfizieren und einkochen. PowerHeißluft sorgt für von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft im Garraum.



Wärmeschublade



Dank der stufenlose Temperaturregelung von 40-80 Grad Celsius ist die Wärmeschublade der Collection.11 vielseitig einsetzbar. Neben dem Vorwärmen von Geschirr und Tellern, können mit Ihnen auch Gerichte warm gehalten oder Lebensmittel aufgetaut werden. Die Bauknecht Wärmeschublade der Collection.11 passt perfekt unter die Kompaktgeräte und bietet durch die ebenfalls schwarze Glasfront ein harmonisches Erscheinungsbild.

