Im Mai erweiterten die Basler Versicherungen ihre fondsgebundene Produktpalette mit den Tarifen Basler Invest Vario und Basler Invest Garant. Damit einhergehend wurde auch das Investmentportfolio optimiert. Im Ergebnis steht die neue Basler Fondsliste – eine Fondsliste für Profis.



Schweizer Investmentkompetenz bei der Fondsauswahl



Gute Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine gute Wertentwicklung im aktuellen Marktumfeld. Kontinuierliches Monitoring, Steuerung und Anpassung der Fondsauswahl sind damit wichtig für die zukünftige Entwicklung. Hier kann die Basler auf den bewährten und konzernweit einheitlichen Selektionsprozess der Baloise Asset Management, der Vermögensverwaltung der Baloise Gruppe, zurückgreifen.



Erfolgsfaktoren im Fondsselektionsprozess



Die intensive quantitative Analyse der investierbaren Fonds umfasst u.a. Kriterien wie Wertentwicklung, Schwankungsbreite und Rendite-Risiko-Kennziffern. Sie wird ergänzt um die permanente qualitative Prüfung.



Hierzu finden regelmäßige Gespräche mit den Portfoliomanagern und Fondsgesellschaften statt. Die Kombination von quantitativen und qualitativen Analyseelementen ermöglicht die Identifizierung von Top-Fonds. Zudem legt die Basler bei der Fondsauswahl großen Wert auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien.



Basler Fondspalette – die Fondsauswahl für Profis



Die Zielsetzung der neuen Fondspalette ist klar: Top-Fonds in allen relevanten Anlageklassen und -regionen sowie in relevanten Bereichen:





Nachhaltigkeit/ESG: Dieses wichtige Zukunftsthema deckt die Basler mit einer breiten Auswahl an aktiven und passiven Fonds ab.

ETFs: Auf der Fondsliste finden sich ETFs der wichtigsten Anlageklassen und -regionen der namhaften Anbieter iShares, Amundi, Vanguard, UBS wieder.

Institutionelle Tranchen: Erstmalig können Berater und Kunden der Basler in den Anlagekategorien Aktien und Renten Global, sowie Mischfonds defensiv und Mischfonds flexibel kostengünstige Tranchen auswählen, die normalerweise nur institutionellen Investoren mit einem hohem Mindestvolumen offenstehen.





Das Plus: Alle 76 Fonds, gemanagte Portfolios und das Basler Garantievermögen können flexibel in die Anlage einbezogen werden und dabei frei kombiniert werden.



«Fonds, die unseren hohen Qualitätsansprüchen nicht gerecht werden, werden aussortiert oder finden erst gar nicht den Weg auf die Basler Fondsliste. Es ist uns wichtig, dass unsere Vertriebspartner gemeinsam mit ihren Kunden qualitativ hochwertige Investmentportfolios zusammenstellen können.», kommentiert Dr. Hartmut Holz, Leiter Fachmanagement Leben bei den Basler Versicherungen.

