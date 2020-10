Heute werden die Sieger des LangZeitTests 2020 offiziell auf bankingcheck.de veröffentlicht. In 8 Sektionen und insgesamt 29 Kategorien haben 62 Anbieter und 9 Produkte die Kriterien für den LangZeitTest 2020 erfüllt. Das Bewertungsportal hat zwischen 01.10.2017 – 30.09.2020 insgesamt 1.189.124 Kundenbewertungen veröffentlicht.



Kriterien für den LZT-2020: Die auf bankingcheck.de gelisteten Unternehmen müssen innerhalb der letzten 36 Monate eine Mindestanzahl von 1.000 Kundenbewertungen erreicht haben. Darüber hinaus sollten jährlich mindestens 50 Kunden das Unternehmen oder das Produkt bewertet haben. Das Gesamtrating darf nicht weniger als 3,5 Sterne sein.



Den ersten Platz im LZT-2020 pro Kategorie belegt das Unternehmen, das in seiner Kategorie alle drei Kriterien erfüllt und dabei die Qualität der Leistung und die Quantität der Kundenbewertungen kontinuierlich über Jahre gesteigert hat.



eKomi CEO Michael Ambros / Head of BankingCheck GmbH betont in seiner Laudatio die besondere Brisanz der vergangenen Monate: „Der LangZeitTest 2020 von BankingCheck & eKomi feiert in diesem ereignisreichen Jahr ein 5-jähriges Jubiläum. Wir sind sehr stolz, dass unsere Test-Sieger aus der Finanz- und Versicherungsbranche trotz schwierigen Krisenmonaten diese Zeit erfolgreich gemeistert und in vielen Bereichen ihren Service sogar immens gesteigert haben. Und wir wissen es aus der ersten Hand: Das sagen nämlich ihre Kunden auf unserem Bewertungsportal.“



Die vollständige Auswertung des LangZeitTests 2020 mit allen Test-Siegern ist unter bankingcheck.de/bankingcheck-und-ekomi-langzeittest-2020 abrufbar.



eKomi – The Feedback Company wurde 2008 von Michael Ambros und Gunther Schmidt gegründet und ist Europas führender und größter unabhängiger SaaS-Anbieter von transaktionsbasierten Bewertungen und Customer Experience Management. Als weltweiter Google-Partner mit mehr als 250 Mitarbeitern und seinem Hauptsitz in Berlin sowie weiteren Büros in London, Paris und Madrid. Seit der Gründung hat eKomi mehr als 50 Millionen Kundenbewertungen eingesammelt und veröffentlicht. www.ekomi.de

