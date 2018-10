Klassik, Salonmusik und Feuershow

12.10.18

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen – die Symphonie der Sinne steht im Mittelpunkt der langen Thermennächten der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM am 2. und 16. November, jeweils ab 17:15 Uhr.



Besucher der textilfreien Thermennächte erleben an den zwei Freitagen im November ein entspannendes und einzigartiges Musik- und Erlebnisprogramm in der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM. Ob Klassik oder ein einzigartiger Mix aus Hits und Evergreens von Pop bis hin zu Salonmusik – entspannte und ruhige Klänge des Streichquartetts Manon Co. stehen im Vordergrund der beiden Abende. Zudem erwartet die Gäste während ihrem Aufenthalt bei 32° unter Palmen eine faszinierende Feuershow der Künstlerin Sabrina Wolfram aus Heidelberg. Die ausgebildete Musicaldarstellerin und Choreografin zieht mit einem beeindruckenden Feuerspiel in ihren Bann. Ebenfalls vor Ort: Die Athletinnen des Nationalkaders des Olympiastützpunktes Metropolregion Rhein-Neckar, die den Gästen eine besondere Vorführung im Synchronschwimmen darbieten.



Die Thermennächte der THERMEN & BADEWELT SINSHEIM

Jeden ersten und dritten Freitag im Monat stehen die Nächte in der Wellnessoase unter einem besonderen Motto. Los geht es um 17:15 Uhr mit einer Aqua-Fitness-Show - zum Zuschauen oder Mitmachen (in Badebekleidung). Ab 18 Uhr ist dann an den beiden Eventabenden auch das Palmenparadies mit der großen Lagune und den Gesundheitsbecken mit Sole, Calcium/Lithium und Selen textilfrei zu nutzen. Ab 18.30 Uhr wird automatisch der Tarif Vitaltherme & Sauna aufgebucht. Das Eventprogramm ist im regulären Eintrittspreis inkludiert. An diesen Freitagen hat die Therme bis 24 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.badewelt-sinsheim.de/events

(lifePR) (