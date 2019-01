Trotz schwieriger Rahmenbedingungen konnte das Vorjahresergebnis übertroffen werden

04.01.19

1.257.500 Passagiere nutzten den Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) im Jahr 2018 für ihre Urlaubs- und Geschäftsreisen.



Bemerkenswert ist, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingungen im Luftverkehr, das Vorjahresergebnis nicht nur erreicht, sondern um rund 8.000 Passagiere übertroffen werden konnte.



„Wir sind sehr zufrieden, dass wir trotz der, insbesondere in der Sommer-Hochsaison aufgetretenen schwierigen Rahmenbedingungen, wie den Streiks der Fluglotsen, Schlechtwetterlagen und den Kapazitätsengpässen bei den Airlines, diese Passagierzahl am FKB erreichen konnten. Mit 1.257.500 Fluggästen haben wir zudem das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des FKB erzielt." so Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung. Für das Jahr 2019 erwartet er eine Stabilisierung auf diesem Niveau.

