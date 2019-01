Fliegen Sie mit Wizz Air neu ab dem 2. September 2019 ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Timisoara / Temeswar (TSR)

17.01.19

Noch eine neue Wizz Air Strecke bereichert den FKB und die Region im Sommerflugplan 2019:



Ab dem 2. September 2019 wird Wizz Air neu zweimal wöchentlich (montags und freitags) Nonstop-Flüge zwischen ihrer Basis in Timisoara / Temeswar (TSR) und dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) anbieten.



Buchbar sind die Flüge ab sofort unter www.wizzair.com zum aktuellen Einstiegspreis von 19,99 € für die einfache Strecke.



Temeswar, in Landessprache Timisoara, die rumänische Kreishauptstadt, auch bekannt als das kulturelle und historische Zentrum des Banats, ist bereits seit 1992 Partnerstadt von Karlsruhe.



"Temeswar wird 2021 Europäische Kulturhauptstadt. Schon in der Vergangenheit gab es einen vielfältigen kulturellen Austausch zwischen Karlsruhe und Temeswar. Daher freuen wir uns sehr, dass durch dieses neue Flugangebot der Wizz Air, die Verbindung zwischen den beiden Städten weiter ausgebaut werden kann.", so Manfred Jung, Geschäftsführer der Baden-Airpark GmbH.

