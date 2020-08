Pressemitteilung BoxID: 812410 (Baak GmbH & Co. KG)

Baak präsentiert neue Modellserie und Einlagenkonzept

Sicherheitsschuhhersteller Baak präsentiert eine neue Modellserie und ein neues Einlagenkonzept. Pünktlich zur Messe „Arbeitsschutz aktuell“ gibt es mit „Baak Street go&relax“ Damen- und Herrenschuhe im trendig-sportlichen Freizeit-Look. Und weil Menschen unterschiedlich hohe Fußgewölbe haben, sorgt der Hersteller mit Baak Orthostep+ Einlegesohlen für zusätzlichen Tragekomfort.



Baak nimmt an der digitalen Messe „Arbeitsschutz aktuell“ als Aussteller teil, um gerade in diesen Zeiten für seine Kunden präsent zu sein. Das Messeteam des Unternehmens für Präsentationen, Gespräche und die Beantwortung von Fragen besteht aus Vertriebsleiter Mario Besenfelder und den Gebietsleitern Mario Ebner und Andreas Völker. Im Fokus der insgesamt acht Modelle umfassenden Schuhserie stehen zwei Paare: Sonja und Steve sowie Stan und Stanley. Sie alle sind mit dem patentierten go&relax-System ausgestattet, für das Baak 2019 den „Innovationspreis Ergonomie“ erhielt. Dieses fördert eine gute Fußdynamik mit nachweislich positiven Auswirkungen auf die gesamte Körperstatik.



Das in grauem Design gestaltete Damenmodell Sonja und das etwas dunklere Herren-Pendant Steve erinnern eher an moderne Sneaker, als an Sicherheitsschuhe. Es sind aber Modelle der Schutzklasse S1P; also unter anderem antistatisch, mit öl- und benzinresistenter Sohle, einer Energieaufnahme im Fersenbereich und durchtritthemmend. Sonja – in den Größen 35 bis 42 erhältlich – wurde, wie alle Damenmodelle der Serie Baak Street go&relax eigens über einen speziellen Damenleisten gefertigt. Entsprechend Steve – in den Größen 38 bis 48 erhältlich – und die anderen Herrenmodelle über eigene Herrenleisten.



Der Halbschuh Stan und der Stiefel Stanley sind beide S3-Modelle und somit für den Einsatz im Industrie- und Fertigungsbereich geeignet, insbesondere dort, wo es auch mal nass werden kann. Sie sind in edlem schwarz gehalten. Das Paar ist in den Größen 38 bis 48 verfügbar, weist für S3-Schuhe ein geringes Gewicht auf und passt optisch gut zu einem schickem Office-Outfit.



Bis auf Steve sind alle Sicherheitsschuhe der Serie ohne tierische Hilfsmittel hergestellt und bis auf Sonja alle metallfrei. Stan und Sonja gehören zudem zu den besonders leichten Baak-Modellen, die in Größe 42 weniger als 500 Gramm wiegen. Alle genannten Modelle sind ESD-fähig, verfügen über das höchste Level an Rutschhemmung und sind für orthopädische Einlagen nach DGUV 112-191 zertifiziert. Unter anderem sorgt das atmungsaktive Textilfutter für hohen Tragekomfort, ebenso wie die ESD Softstep Einlegesohlen.



Einlegesohlen für unterschiedliche Fußgewölbehöhen



Wer ein besonderes niedriges oder hohes – oder auch ein normales Fußgewölbe hat, kann auf die Baak Orthostep+ Einlegesohle zurückgreifen: entsprechend erkennbar an den Farben rot oder blau –



oder auch grün. Diese Einlegesohlen sind weich dämpfend und stoßabsorbierend. Sie unterstützen das Fußgewölbe individuell und fußgerecht, so dass Ermüdungserscheinungen reduziert und Druckstellen vermieden werden.



Die Oberflächenstruktur der Einlagen ist hautfreundlich. Die Orthostep+ sind atmungsaktiv mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und antistatisch. Darüber hinaus für ESD-Schuhe geeignet, waschbar und in den Größen 34 bis 50 erhältlich.



Baak geht mit den Neuheiten einen weiteren Schritt, um Sicherheit mit Tragekomfort und modernem Design zu verbinden und so die betriebliche Gesundheitsförderung sinnvoll zu ergänzen.

