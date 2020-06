Pressemitteilung BoxID: 801720 (B. Braun Melsungen AG)

Fachzeitschrift nahdran mit Fokus auf Versorgungsqualität

Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Versorgungsqualität“ ist die neue Ausgabe der nahdran erschienen. Diese Ausgabe fokussiert sich auf neue Technologien und geht ebenso auf das aktuelle Geschehen mit sinnvollen Vernetzungsangeboten in Corona-Zeiten ein.



Die Autoren setzen sich damit auseinander, wie es in der OP-Robotik weitergeht, Lean Management die Prozessqualität in der Infusions- und Arzneimitteltherapie erhöhen kann, welche Rolle Prähabilitation und die Delirprophylaxe im Heilungsverlauf spielen und wie Standard Operation Procedures (SOP) bei Haftungsfragen sinnvoll eingesetzt werden können.



Die nahdran ist die Fachzeitschrift von B. Braun für Ärzte und Krankenhausmanagement. Sie ist kostenfrei als PDF, App und im Print-Abo erhältlich.



Das digitale Abo gibt es unter: https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/services/kunden-magazin-nahdran/digitale-anmeldung-nahdran.html



Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (