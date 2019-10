Pressemitteilung BoxID: 771848 (Axel Springer Verlag AG)

BLAU INTERNATIONAL: Das Kunstmagazin BLAU startet globale Ausgabe

Neues englischsprachiges und weltweit erhältliches Kunstmagazin erscheint erstmals Ende Oktober 2019 / Launch anlässlich der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst FIAC in Paris

BLAU, das auflagenstärkste Kunstmagazin im deutschsprachigen Raum, startet Ende Oktober 2019 erstmals eine englischsprachige und global vertriebene Ausgabe: BLAU INTERNATIONAL. Das neue Kunstmagazin unterscheidet sich von der deutschen Ausgabe durch die internationalere Ausrichtung, ist mit insgesamt 228 Seiten zudem umfangreicher sowie im hochwertigen Coffeetable-Format und neuem Design von Art Director Mike Meiré gestaltet. Die erste Ausgabe von BLAU INTERNATIONAL wird anlässlich der internationalen Messe für zeitgenössische Kunst FIAC in Paris am 17. Oktober bei einem Empfang im Pariser Musée d’Art Moderne präsentiert.



Das Kunstmagazin ergänzt die deutsche Ausgabe von BLAU, die weiterhin sechs Mal pro Jahr erscheint und im Handel erhältlich ist sowie für WELT-Abonnenten der Zeitung beigelegt ist. Mit der internationalen Ausgabe unterstreicht BLAU den Anspruch einer vielfältigen und globalen Perspektive, die das Kunstmagazin bereits seit der Erstausgabe im Mai 2015 einnimmt – sei es durch Studiobesuche bei den wichtigsten Künstlern unserer Zeit, exklusive Beiträge von Schriftstellern wie Karl-Ove Knausgård und Siri Hustvedt oder Portfolios von Starfotografen wie François Halard und Peter Lindbergh.



Cornelius Tittel, Creative Director WELT und Chefredakteur des Kunstmagazins BLAU: „Vor fast fünf Jahren sind wir in Berlin mit BLAU gestartet und haben in dieser Zeit eine einzigartige Mischung mit internationalem Blick auf die Kunstszene entwickelt. Nun starten wir eine globale Ausgabe. Mit BLAU INTERNATIONAL wollen wir uns als neue Referenz für internationalen Kunstjournalismus etablieren, als Coffeetable-Magazin und Sammlerstück zugleich.“



Das neue englischsprachige Kunstmagazin ist im Zeitschriften- und Museumsbuchhandel sowie in Konzept-Stores in 14 europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweiz, Österreich, Großbritannien, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Monaco) sowie in den USA und in Asien zu einem Preis von 15 Euro/18 Dollar/21 CHF/14 GPB/CAD 24 erhältlich. BLAU INTERNATIONAL erscheint zweimal im Jahr, die nächste Ausgabe im Frühjahr 2020.



Die erste Ausgabe von BLAU INTERNATIONAL präsentiert die gewohnte facettenreiche Mischung aus Essays, Künstlerporträts, Interviews und Hintergrundgeschichten. Erstmals spielt zusätzlich das Thema Mode eine Rolle, das in BLAU INTERNATIONAL durch ästhetische und kreativ gestaltete Fotografien mit der Welt der Kunst verschmilzt: Marie Chaix, eine der einflussreichsten Stylistinnen unserer Zeit, hat sich für einen Beitrag mit der jungen New Yorker Fotografin Brianna Capozzi und der Schauspielerin Aomi Muyock auf eine Reise in die Nacht begeben.



Weitere Highlights: Ein exklusiver Essay des englischen Schriftstellers Julian Barnes über die Paletten berühmter Maler wie George Braque oder Martin Kippenberger, ein Porträt der bedeutenden Op-Art-Künstlerin Bridget Riley mit Fotos des jungen englischen Starfotografen Jamie Hawkesworth, ein Gespräch mit dem US-amerikanischen Pop-Art-Künstler und Designer KAWS, der erstmals über seine Kunstsammlung spricht, sowie ein Beitrag vom französischen Fotografen François Halard, der die Tempelstadt Baalbek im Libanon besuchte.

