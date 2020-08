Pressemitteilung BoxID: 811215 (AURO Pflanzenchemie Aktiengesellschaft)

Der skandinavische Holzboden-Look lässt grüßen

Mit ökologischen AURO-Produkten Holzböden behandeln, entweder Laugen und Seifen oder Ölen und Wachsen

Ein angenehmes Laufgefühl, eine schöne Optik und gut fürs Raumklima. Holzfußböden lassen sich perfekt mit den umweltfreundlichen und ressourcenschonenden AURO-Produkten veredeln. Für naturbelassene Oberflächen im skandinavischen Stil empfiehlt sich die AURO Nadel- oder Laubholzlauge, die die Struktur des Holzes vollständig erhält. Im Anschluss wird einfach das ergiebige Holzseife-Konzentrat aufgetragen. Mit dem AURO Einmalöl-Wachs lassen sich Hölzer natürlich pflegen und schützen. Neben dem angenehmen geruchsmilden Duft, werden die behandelten Hölzer dabei nicht versiegelt, bleiben atmungsaktiv und sorgen so für ein gesundes Raumklima. Nässe und Schmutz haben nach der Behandlung wenig Chance. Besonders kinderfreundlich: Die Öl-Wachs-Kombination ist lösemittelfrei und auf Speichel- und Schweißechtheit sowie nach der DIN EN 71-3 auf Spielzeugsicherheit geprüft. Mit den nachhaltigen Produkten wird die Umwelt geschont, am Ende des Lebenszyklus lassen sich die behandelten Hölzer problemlos in den Stoffkreislauf der Natur zurückführen.



AURO Laugen und Seifen Anwendung



Für einen hellen, ursprünglichen Holzfarbton sorgen Laugen und Seifen. Selbst durch Lichteinwirkung bedingtes Nachdunkeln wird hierbei verhindert. Neu geschliffene Nadelholz- oder Laubholzböden mit der leicht weiß pigmentierten Lauge werden einfach mit dem Pinsel, Flächenstreicher oder Rolle aufgetragen, danach mit der Holzseife gepflegt.



AURO Einmalöl-Wachs Anwendung



In einem Arbeitsschritt lässt sich die Oberflächenbehandlung unkompliziert und schnell vornehmen: Einfach das Einmalöl-Wachs mit der Rolle auftragen. Das nicht in das Holz eingedrungene Öl-Wachs wird abgenommen und einmassiert. Bereits innerhalb einer Stunde Einwirken wird die Wachsoberfläche auspoliert. Einen Tag nach der Behandlung kann der Boden bereits nebelfeucht gewischt werden.



Mehr Informationen zum AURO-Sortiment sowie den nächstgelegenen Händler über die Händlersuche finden Sie auf der Homepage www.auro.de.

