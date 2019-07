Pressemitteilung BoxID: 760670 (Augustusburg/Scharfenstein/Lichtenwalde Schlossbetriebe gGmbH)

Länger freuen auf DDR-Jazz-Legende Angelika Weiz im Schlosspark Lichtenwalde!

Das August-Konzert von Angelika Weiz verschiebt sich aus organisatorischen Gründen. Das hat die Veranstaltungsagentur mitgeteilt. Fans der DDR-Jazz-Legende müssen aber nicht traurig sein. Schon eine Woche nach dem ursprünglichen Veranstaltungstermin wird das Konzert nun am 31. August über die Bühne des Schlossparks Lichtenwalde gehen. Beginn ist um 20 Uhr.



Im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie können gegen Vorlage des Kaufbelegs zurückgegeben werden. Das Geld wird zurücküberwiesen.



Angelika Weiz ist eine Ikone der DDR-Soul-, Blues- und Jazzszene. In den späten 80ern wurde sie zur beliebtesten Jazzsängerin der DDR gewählt. Tourneen führten sie durch ganz Europa und Südamerika.



In Lichtenwalde tritt sie zusammen mit Charlie Eitner auf, einem der vielseitigsten Jazz- Gitarristen Europas. Bekannt ist er unter anderem für seine blitzschnellen Soli. Begleitet werden Weiz und Eitner von dem argentinischen Percussionisten TOPO Goia und dem britischen Keyboarder Chris Lewis, der bereits mit Olivia Newton-John oder Udo Lindenberg auf der Bühne stand.



Angelika Weiz – Charlie Eitner & Friends

Konzert im Schlosspark Lichtenwalde

Neuer Termin:

31. August, 20 Uhr

