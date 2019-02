Neu-Nationspieler Sezemsky bleibt - Verteidiger verlängert seinen Vetrag

13.02.19

Wenn am kommenden Freitag für die Augsburger Panther die heiße Phase der DEL-Hauptrunde 2018-19 beginnt, hat der DEL-Club bereits zahlreiche Personalien für die kommende Saison geklärt. Als bereits 17. Spieler hat nun auch Verteidiger Simon Sezemsky seinen Vertrag verlängert. Dies konnte heute anlässlich einer Pressekonferenz verkündet werden.



Nachdem er bereits in der Saison 2015-16 mit einer Förderlizenz für die Panther ausgestattet war, wechselte Simon Sezemsky im Jahr darauf fest zu den Augsburger Panthern. Behutsam von Trainer Mike Stewart aufgebaut, mauserte sich der 25-jährige Verteidiger zum DEL-Stammspieler. Mittlerweile stehen für Sezemsky 83 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga zu Buche. Mit 13 Toren und 17 Assists setzte der Rechtsschütze dabei auch offensiv Akzente. Im Frühjahr 2018 wurde Sezemsky erstmalig für die Nationalmannschaft berufen. Im November 2018 kamen beim Deutschland Cup drei weitere Länderspiele für den 184 Zentimeter großen und 85 Kilo schweren Abwehrspieler dazu.



„Ich kannte Simon Sezemsky schon aus der DEL2 bestens und war mir sicher, dass er ein guter DEL-Verteidiger werden kann. Er hat in den letzten beiden Spielzeiten einen großen Leistungssprung gemacht und sich somit auch seine ersten Nominierungen in die DEB-Auswahl verdient. Wenn Simon weiter hart an sich arbeitet, ist er in seiner Entwicklung sicher noch nicht am Ende angelangt“, so Panthertrainer Mike Stewart.



Auch Simon Sezemsky ist glücklich, dass seine sportliche Zukunft geklärt ist: „Ich spüre in Augsburg die totale Unterstützung des Clubs und glaube, dass ich mich im Trikot der Panther auch persönlich am besten weiterentwickeln kann. Ich möchte Jahr für Jahr mehr Verantwortung übernehmen. Nachdem unser Team 2019-20 nahezu unverändert in die Liga startet, freue ich mich umso mehr, weiter ein Teil der Pantherfamilie zu sein. Wir haben eine starke Mannschaft und wollen auch nächste Saison wieder eine gute Rolle in der DEL spielen.“

