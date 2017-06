Audio-Technica stellt auf der InfoComm den ATDM-0604 Digital SmartMixer vor

Audio-Technica stellt auf der InfoComm in Orlando, Florida den ATDM-0604 Digital SmartMixer vor. Der ATDM-0604 ist ein sechskanaliger Automatik-Mixer mit einem intuitiven User-Interface, hervorragender Echounterdrückung und flexibler Web-Remote-Funktionalität. Damit ist der ATDM-0604 ideal für Meetings, Konferenzen, Soft-Codec-Anwendungen, Gerichtsverhandlungen, Radio- und TV-Übertragungen und andere Einsatzgebiete, bei denen viele Mikrofoneingänge oder andere Medien verwaltet werden müssen.



Mit Audio-Technicas SmartMixer-Technologie können Kanäle automatisch im Gate- oder Gain-Sharing-Modus gemischt werden. Dadurch wird ein Audio-Output in höchster Qualität gewährleistet ohne dass Feedback, Hintergrundrauschen oder Kammfiltereffekte das Signal stören. Über Bedienelemente und LEDs auf der Frontseite lassen sich die Ein- und Ausgänge sowie die Gain-Level leicht einstellen, Presets speichern und wieder aufrufen, Phantom-Power ein- und ausschalten, ein Low-Cut-Filter, die Auto-Mix-Funktion und Echounterdrückung (Acoustic Echo Cancellation, AEC) zuschalten, die IP-Konfiguration ändern (Auto oder Static) und vieles mehr. Die umfangreiche digitale Signalbearbeitung der In- und Outputs umfasst einen parametrischen EQ, Kompressor, Limiter und Kontrolle über das Feedback. Kontroll- und Monitoring-Tools sind direkt am Gerät oder über das Web-Remote-Interface erreichbar, welches die Einstellung der oben genannten Funktionen von einem Windows-PC, Mac oder einem Mobilgerät mit iOS oder Android ermöglicht. Hier stehen auch noch weitergehende Einstellmöglichkeiten für die In- und Outputs, die Auswahl zwischen Gate- oder Gain-Sharing-Mode bei der Nutzung von Smart Mix sowie weitere speziellere Parameter bereit.



Der Mixer ist mit vier symmetrischen Mic-Inputs, zwei symmetrischen Mic/Line-Inputs, einem unsymmetrischen Stereo-Input sowie je zwei symmetrischen und unsymmetrischen Outputs ausgestattet. Netzwerk- (Cat5e oder besser) und USB-Anschlüsse sind genauso vorhanden wie ein A/B Audio-Technica-Link-Anschluss mit dem bis zu sechs ATDM-0604 Mixer über ein Cat5e-Kabel zur gleichzeitigen Nutzung in einem umfangreichen Setup verbunden werden können



ATDM-0604 Funktionen:





4 symmetrische Mic-Inputs, 2 symmetrische Mic/Line-Inputs und 1 unsymmetrischer Stereo-Input

1 Stereo- und 2 Mono-Outputs

2-kanaliges USB-Audio-Interface für Soft-Codec-Integration (Skype, WebEx) oder Playback vom Computer

umfangreiche digitale Signalbearbeitung der In- und Outputs

8 x 3 Audio Routing Matrix

6-Kanal Smart Mix (Gate oder Gain Sharing)

Integrierte Echounterdrückung (Acoustic Echo Canceller, AEC)

Bedienung direkt über das Front Panel oder Web Remote

IP-Kontrolle zur CCS-Administration von Drittanbietern

Bis zu 6 Mixer können über ein Cat5e-Kabel verbunden werden

Audio-Technica stellt auf der InfoComm 2017 aus (Stand 6151).



Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland

