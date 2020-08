Pressemitteilung BoxID: 812226 (Audio-Technica Deutschland GmbH)

Audio-Technica bringt eine Limited-Edition des AT2020V- und AT2020USB+V-Nieren-Kondensatormikrofons mit reflektierender Chrome-Beschichtung heraus

Audio-Technica hat mit dem AT2020V (XLR-Modell) und dem AT2020USB+V (USB-Modell) zwei Limited-Edition-Ausgaben des preisgekrönten AT2020-Nieren-Kondensatormikrofons mit reflektierenden Chrom-Finish auf den Markt gebracht - ideal für YouTuber, Livestreamer und andere Content Creator.



Die robusten, seitlich ausgerichteten Kondensatormikrofone sind mit Membranen geringer Masse ausgestattet, die einen erweiterten Frequenzgang und hervorragende Impulsfestigkeit gewährleisten. Die Nierenrichtcharakteristik des Mikrofons reduziert die Einstreuung von seitlichem und rückwärtigem Schall, und verbessert so die Isolation der gewünschten Schallquelle. Alle Modelle der AT2020 Mikrofonreihe bieten einen großen Dynamikumfang und handhaben hohe SPLs mit Leichtigkeit. Die Limited-Edition-V-Modelle werden mit AT8458a Mikrofonspinne geliefert, die Störgeräusche durch Stöße oder Vibrationen des Mikrofonständers, Galgens oder anderen Komponenten wirksam unterdrückt.



Das AT2020V ist ideal für Stimmaufnahmen in Heimstudio und verfügt über einen analogen XLR-Ausgang für einen einfachen Anschluss an einen Digitalwandler oder ein Mischpult. Das AT2020USB+V ist perfekt für Podcasting, Streaming, Heimstudioaufnahmen und Voiceover-Einsätze. Es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Vision mit bequemem Plug-and-Play-Betrieb über USB vorzuführen. Das AT2020USB+V hat einen eingebauten Kopfhörerverstärker mit hoher Ausgangsleistung und Lautstärkeregelung, die die direkte Überwachung des Mikrofonsignals ohne Verzögerung erlaubt. Es bietet außerdem einen Mischregler, der das Mikrofon und vorher aufgenommenen Ton mischen kann. Der A/D-Wandler des Mikrofons (16-bit, Samplingrate 44,1/48 kHz) stellt eine extrem gut verständliche Klangwidergabe sicher. Ein 3,1-m-USB-Kabel liegt bei.



Die Limited-Edition-Mikrofone AT2020V und AT2020USB+V sind aktuell für 129,00 Euro inkl. MwSt. (AT2020V) bzw. 189,00 Euro inkl. MwSt. (AT2020USB+V) erhältlich.



Mehr dazu finden Sie unter www.audio-technica.com.



Audio-Technica feiert mehr als 50 Jahre herausragenden Ton weltweit als führendes Innovationsunternehmen in der Transducertechnologie. Das Unternehmen ist berühmt für sein Design und seine Fertigung von Mikrofonen, kabellosen Mikrofonen, Kopfhörern, Mischern und Plattenspielern für die Audioindustrie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (