Audi bringt Expert_innen von Peking bis München zusammen auf die digitale Bühne

Mehrwert für die Start-up Community durch offenen Dialog zu Themen wie New Leadership, digitale Geschäftsmodelle und bewegende Trends der aktuellen Zeit

Hildegard Wortmann, Audi Vorständin Vertrieb und Marketing: „Corona ist ein Katalysator für die Digitalisierung, aber auch für neue Werte von Leadership: Führen mit Leidenschaft wird gerade jetzt zum Schlüsselelement des Unternehmenserfolgs.“





Unter dem Motto „Lets talk about Progress“ hat Audi Expert_innen aus der ganzen Welt zur Bits & Pretzels auf die digitale Bühne eingeladen. Um als aktiver Partner Mehrwert für die Gründer-Community zu bieten, gab Audi mit seinen Gästen Antworten auf folgende Fragen: Was sind Erfolgsfaktoren von Führung in der aktuellen Zeit? Wie schafft Branding nachhaltig Wert? Und welche international erfolgreichen Geschäftsmodelle inspirieren die Gründer-Community? Das virtuelle Audi Programm besuchten mehr als 3.000 Teilnehmer weltweit und gestalteten es interaktiv über Online-Chats mit.



Technologie-Teams, Kreativ-Köpfe, Macher-Mentalität – wer Inspiration und Netzwerk für seine Ideen und Gründeraktivitäten sucht, nimmt auch dieses Jahr wieder am Bits & Pretzels-Programm von 27. September bis 2. Oktober teil. Am Nachmittag des 30. September lud Audi zu abwechslungsreichen Formaten auf die digitale Bühne ein. Zum Kick-off sprach Hildegard Wortmann,Audi Vorständin Vertrieb und Marketing, mit Cawa Younosi,Personalleiter SAP Deutschland zum Thema New Leadership und Learnings aus der aktuellen Zeit: „Corona ist ein Katalysator für die Digitalisierung, aber auch für neue Werte im Leadership,“ sagte Hildegard Wortmann im Gespräch. „Eine mutige Richtung vorgeben, gemeinsam mit dem Team an Herausforderungen wachsen und neue Chancen zu ergreifen – so wird Führen mit Leidenschaft zum Schlüsselelement des Unternehmenserfolgs.“Henrik Wenders, Senior Vice President Marke Audi, ging in seiner Keynote auf den Aufbau einer erfolgreichen Marke ein. Als Highlight zeigte er zum ersten Mal den neuen Spot der Markenkampagne und initiierte damit den weltweiten Start in eine neue Ära der Vier Ringe.



Bits & Pretzels ist ein Festival, das seit 2014 Gründer, Investoren, Startup-Enthusiasten und andere Entscheider aus der Start-up-Branche zusammenbringt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat die Veranstaltung dieses Jahr in virtueller Form stattgefunden. Benannt als digitale „Bits & Pretzels Networking Week“ lief dazu ein Live-Stream-Event im Zeitraum vom 27. September bis 2. Oktober 2020. Audi ist seit 2018 Partner des Festivals.



Die gesamte Pressemappe mit Zitaten aus den Audi-Online-Sessions sowie Bild- und Videomaterial finden sie hier: Bits & Pretzels

