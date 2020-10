.

- A1 citycarver, A3, A5, RS 6 und Q3 Sportback mit „Autonis“ Award ausgezeichnet

- Audi-Modelle überzeugen bei der Leserwahl mit rund 16.000 Teilnehmern

- Chefdesigner Marc Lichte: „Design ist bei Audi Kaufgrund Nummer 1“



Audi hat bei der Verleihung des „Autonis“ heute die Hälfte aller Trophäen gewonnen. Bei der Leserwahl der auto motor und sport erhielt die Premiummarke für Modelle aus vielen Segmenten die begehrte Auszeichnung in fünf von zehn Kategorien. Mit den Awards prämiert die Fachzeitschrift ein Mal im Jahr die besten Design-Neuheiten.



„Jedes dieser Modelle ist Teil der Audi-Familie, besitzt aber zugleich seinen eigenen Charakter“, betont Chefdesigner Marc Lichte, der die fünf Trophäen stellvertretend für das gesamte Design-Team entgegennahm: „Design ist bei Audi Kaufgrund Nummer 1. Nicht zuletzt deshalb ist es für uns als Premiummarke ausgesprochen wichtig, dass nicht nur wir vom Design unserer Modelle überzeugt sind, sondern dass wir auch den Geschmack unserer Kunden treffen. Mit dem ‚Autonis‘ geben Sie uns hier wieder einmal eine wichtige Bestätigung.“



Robust und innovativ: ausgezeichnete Klein- und Kompaktwagen



In der Kategorie „Kleinwagen“ holte der Audi A1 citycarver den Sieg mit 33 Prozent der Stimmen. Er feierte im vergangenen Jahr seine Premiere und zeichnet sich durch einen rundum robusten Offroad-Look aus. Dazu zählen neben dem großen Singleframe im Oktagon-Design sowie dem neu geformten Seitenschweller mit Anbauteilen in Kontrastfarbe auch die höhere Trimmlage und der Unterfahrschutz in Edelstahllack.



In der Kategorie „Kompaktwagen“ sicherte sich der neue Audi A3 den Sieg. 19,6 Prozent der Stimmen entfielen auf den seit März bestellbaren Premium-Kompakten. Als erstes Audi-Modell bietet er Matrix-LED-Scheinwerfer in Verbindung mit einem digitalen Tagfahrlicht. Dies besteht aus einem Pixelfeld von drei mal fünf LED Segmenten, das jedem A3-Derivat seine eigene Lichtsignatur verleiht.



Bei den „kompakten Geländewagen“ stimmten 24,4 Prozent der teilnehmenden Leser für den Audi Q3 Sportback. Ein markantes Merkmal des SUV-Coupés ist die niedrige Dachlinie, die das Modell deutlich länger als sein Schwestermodell Q3 erscheinen lässt. Zugleich ist der Q3 Sportback fast drei Zentimeter flacher und gibt sich damit muskulöser.



Markant überarbeitet und charakterstark: die Sieger in der Mittel- und Oberklasse



Der Audi A5 bietet seit der Modellpflege im vergangenen Jahr einen noch entschiedeneren Auftritt. Der Singleframe mit Wabengitter-Einsatz ist im Vergleich zum Vorgänger flacher und etwas breiter geworden. Luftschlitze über dem Grill erinnern an den Audi-Klassiker Sport quattro aus dem Jahr 1984. Dass die Produktaufwertung gelungen ist, belegen 36,3 Prozent der Stimmen in der Kategorie „Mittelklasse“.



Der Audi RS 6 Avant1 fuhr mit 22,6 Prozent der Stimmen den Sieg in der Kategorie „Oberklasse“ ein. Ein deutlicher flacherer Singleframe, eine um rund 40 Millimeter je Seite verbreiterte Karosserie mit weit ausgestellten Radhäusern und ein RS-spezifischer Stoßfänger mit Heckdiffusor und ovalen Endrohren unterstreichen den unverwechselbaren Charakter des High-Performance-Avants gegenüber dem Grundmodell A6 Avant.



„Autonis“: mehr als 100 Modell-Neuheiten zur Wahl



Die insgesamt fünf Siege machen Audi zum Top-Gewinner des diesjährigen „Autonis“. Damit konnte die Premiummarke mit ihren Modellen die Leser der auto, motor und sport überzeugen. Insgesamt standen mehr als 100 Modell-Neuheiten verschiedener Hersteller zur Wahl. Rund 16.000 Teilnehmer haben ihre Stimme bei der Leserwahl abgegeben.



Die Videobotschaft von Chefdesigner Marc Lichte finden Sie im Audi Mediacenter zum Download

https://www.audi-mediacenter.com/de/audimediatv/video/5267



1. Audi RS 6 Avant:Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 11,7 – 11,5; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 268 – 263

(lifePR) (