Pressemitteilung BoxID: 748544 (Atradius Kreditversicherung)

Konsumgüterbranche: Forderungsrisiken in großen Exportmärkten Deutschlands steigen erheblich

Atradius rechnet damit, dass die Forderungsrisiken bei Geschäften mit Konsumgüterhändlern in Europa in diesem Jahr erheblich steigen. Dabei werden auch deutsche Firmen von der schwindenden Liquidität zahlreicher ausländischer Abnehmer betroffen sein und mehr Zahlungsverzögerungen beziehungsweise -ausfälle erleiden. So sehen die Risikoanalysten des internationalen Kreditversicherers in den großen Absatzmärkten der hiesigen Exportwirtschaft eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Forderungsausfällen, unter anderem bei Lieferungen an Konsumgüterhändler in Großbritannien, Italien, Belgien und Frankreich. Das geht aus der aktuellen Atradius-Analyse „Markt Monitor Consumer Durables“ hervor. Auch in Deutschland erwartet der Kreditversicherer mehr Insolvenzfälle bei den Handelsfirmen in den kommenden Monaten.



„Die Zeiten, in denen Handelsunternehmen bloß neue Standorte eröffnen und Verkaufsflächen erweitern mussten, um erfolgreich zu wachsen, sind Vergangenheit“, sagt Andreas Tesch, Chief Market Officer von Atradius. „Fortschrittliche Online-Anbieter gewinnen zunehmend Marktanteile. Händler, die bei dieser Entwicklung nicht konsequent mitziehen, können morgen schon vom Markt verschwunden sein. Zudem ist es für Konsumenten dank des Internets so einfach wie nie zuvor, Preise sowie Warenqualität zu vergleichen und gegebenenfalls andere Angebote anzunehmen. Das alles stellt viele Firmen vor immer größere Herausforderungen. Die gestiegenen Forderungsrisiken spiegeln diese Entwicklung letztlich wider.“



Deutschland: Zahl der insolventen Handelsunternehmen wird 2019 zunehmen



Vergleichsweise gut lief das Geschäft der deutschen Konsumgüterhändler im vergangenen Jahr. Gemäß des Statistischen Bundesamtes stieg der Umsatz im deutschen Non Food-Handel 2018 um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr – und somit bereits das neunte Jahr in Folge. Die Unternehmen profitierten dabei von der insgesamt robusten Wirtschaftsleistung und der höheren Kaufkraft dank einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Einzige Ausnahme war hier die Bekleidungsbranche, wo die Zahlungsrisiken zuletzt erheblich gestiegen sind, unter anderem aufgrund des verhältnismäßig milden Winters und ausbleibender Umsätze mit Winterkleidung.



2019 dürften im deutschen Handel die Herausforderungen aber ebenfalls größer werden. Auch hier kämpfen viele Unternehmen mit sinkenden Margen aufgrund des zunehmenden Online-Handels. Atradius geht davon aus, dass 2019 die Zahl der insolventen Handelsunternehmen um 2 % oder mehr anwächst.



Großbritannien: Firmenpleiten haben sich 2018 verdoppelt



In Großbritannien hat die anhaltende Unsicherheit über den Brexit die Verbraucherstimmung eingetrübt, was der Einzelhandel unmittelbar zu spüren bekommt. Während die Umsatzentwicklung bei Haushaltsgeräten noch verhältnismäßig stabil ist, wird der Möbelhandel derzeit auch von höheren Materialpreisen aufgrund des schwachen Pfunds stark beeinträchtigt. Viele britische Möbelhersteller sind auf Importe angewiesen und müssen die Mehrkosten an den Handel weiterreichen. Im britischen Unterhaltungselektroniksegment sind die Marktbedingungen aufgrund fehlender Innovationen ebenfalls schwieriger geworden. Die Margen sind 2018 erheblich zurückgegangen und dürften auch in diesem Jahr weiter schwinden – insbesondere im stationären Geschäft.



Die Zahl der Insolvenzen britischer Handelsfirmen dürfte 2019 gemäß Atradius-Prognose um mehr als 5 % zunehmen, nachdem sie bereits 2018 auf 2.600 gemeldete Firmenpleiten gegenüber 1.400 im Jahr 2017 angestiegen ist und sich somit fast verdoppelt hat.



Italien: Zahlungsdauer liegt bei 80 bis 90 Tagen



Auch der italienische Handelssektor kämpft mit einer gravierenden Nachfrageschwäche, hervorgerufen durch eine abkühlende Konsumlaune. Verschärfen könnte sich die Situation, wenn die derzeitige Regierung ihre Ankündigung umsetzt und die Zahl der Sonntage, an denen Geschäfte in Italien geöffnet haben dürfen, drastisch reduziert. Vor diesem Hintergrund geht Atradius davon aus, dass die Umsätze des stationären Handels in Italien in diesem Jahr gegenüber 2018 stagnieren. Die durchschnittliche Zahlungsdauer unter italienischen Handelsunternehmen bleibt hoch, 2018 lag sie bei 80 bis 90 Tagen. Besonders gefährdet für Forderungsausfälle sind in den kommenden Monaten Anbieter von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik.



„Für alle Konsumgüterhändler muss es heute darum gehen, das Online-Geschäft auf- beziehungsweise auszubauen, die digitale Kommunikation mit potenziellen Konsumenten zu verbessern sowie zusätzliche Dienstleistungen anzubieten“, sagt Andreas Tesch, Chief Market Officer von Atradius. „Das erfordert viel Engagement, Veränderungsbereitschaft und große Investitionen – ein Kraftakt in Zeiten schwindender Margen. Die entscheidende Frage für die Branche lautet deshalb, wie viele der bereits angeschlagenen Einzelhändler die notwendigen Mittel zur Transformation ihres Geschäftsmodells aufbringen können.“



Belgien: Zahlungsverzögerungen und Insolvenzen nehmen zu



Für Dienstleister und Lieferanten belgischer Konsumgüterhändler prognostizieren die Atradius-Risikoanalysten ebenfalls deutlich zunehmende Forderungsrisiken. Auch hier können bei Weitem nicht mehr alle Händler im zunehmend wettbewerbsintensiven Marktumfeld mithalten. Die Preise stehen erheblich unter Druck, insbesondere bei Unternehmen, die hauptsächlich Elektronikwaren verkaufen. Deren Geschäft wird derzeit besonders stark durch das Auftreten von großen Online-Anbietern beeinträchtigt. Daneben dürfte sich auch die Liquiditätssituation in der belgischen Möbelbranche infolge schrumpfender Margen weiter zuspitzen.



Die durchschnittliche Zahlungsdauer der belgischen Einzelhändler liegt bei 30 bis 60 Tagen. Atradius geht davon aus, dass die von Konsumgüterhändlern verursachten Zahlungsverzögerungen in diesem Jahr weiter zunehmen, ebenso die Insolvenzfälle in der Branche.



Frankreich: Vor allem für Möbelhändler wird die Situation herausfordernder



2018 war ein schwieriges Jahr für Frankreichs Konsumgüterbranche. Zu den sich verändernden Marktgegebenheiten kam eine gedämpfte Konsumlaune hinzu. Darüber hinaus belasteten die Ausschreitungen im Zuge der so genannten Gelbwestenbewegung das für viele Unternehmen wichtige Jahresschlussgeschäft noch zusätzlich. Daher sind 2018 die Margen der französischen Konsumgüterhersteller insgesamt erneut gesunken.



2019 wird mit einer weiterhin verhaltenen Inlandsnachfrage in Frankreich gerechnet. Atradius geht vor diesem Hintergrund von weiter zunehmenden Nichtzahlungs- und Insolvenzmeldungen im Einzelhandel aus. Besonders kritisch sehen die Risikoanalysten die Situation von kleineren französischen Möbelhändlern infolge eines schwachen Wohnungsbaumarktes. Auch bei Geschäften mit Anbietern von Haushaltsprodukten und Elektronikwaren dürfte das Forderungsrisiko steigen. Einziger Lichtblick sind spezialisierte Anbieter von Küchenaccessoires, deren Umsätze sich zuletzt gut entwickelt haben und auch künftig steigen dürften.



Atradius „Markt Monitor Consumer Durables“



Der neue Atradius „Markt Monitor Consumer Durables“ beleuchtet den Konsumgüterhandel in elf Ländern: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Italien, den Niederlanden, Spanien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Darüber hinaus sind Infografiken und Tabellen mit relevanten Informationen für das Forderungsmanagement mit aufgeführt. Die Studie kann kostenlos auf www.atradius.de im Menüpunkt Publikationen heruntergeladen werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (