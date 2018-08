Aus ATL wird SELANO

Mit dieser neuen Marke beginnt das Qualitätsunternehmen ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH nun damit sich an sein ausgebautes Produktangebot anzupassen. „Das Unternehmen ATL steht bereits seit über 30 Jahren für hochwertiges Handwerk mit Know-how in den Bereichen Terrarien, Aquarien und Ladenbau. Seit mein Bruder und ich das Unternehmen 2015 übernommen haben, hat sich unser Produktsortiment jedoch erweitert und kann nicht mehr unter dem bisherigen Namen erfasst werden“, erläutert Christian von Tenspolde, Geschäftsführer der ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH. Unter der neuen Generation der Geschäftsführung brachte das Unternehmen in Kooperation mit der IONDESIGN GmbH bereits einige innovative Produkte heraus - wie einen mobilen Parkplatzpoller und das Produkt „Schöner Tisch“, die beide bereits mit dem German Design Award ausgezeichnet wurden. „Es geht grundsätzlich darum, neue Visionen und Ideen für Unternehmen zu realisieren, die je nach Kundenwunsch individuell gestaltet und gefertigt werden können. Da war der alte Name zu eng gesteckt. Trotz des erweiterten Produktsortiments bleiben die bewährten Kernsegmente natürlich weiterhin bestehen“, ergänzt Sebastian Müllers, ebenfalls Geschäftsführer der ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH.



Weitere Informationen unter http://www.atl-wolfen.de/

ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH

Die ATL Aquarien Terrarien Ladenbau GmbH aus Bitterfeld-Wolfen fertigt seit über 50 Jahren Tierverkaufsanlagen für Fische, Reptilien und Vögel an. Seit der Übernahme der Firma durch Christian von Tenspolde und Sebastian Müllers im Jahre 2015 spezialisierte sich das Unternehmen zudem vermehrt auf die individuelle Anfertigung von Verkaufsmöbeln und ganzheitliche Inneneinrichtung aus einer Hand. Außerdem wird die Fertigung eigener Produkte vermehrt fokussiert. Die ATL GmbH steht daher für innovative Produktlösungen und eine individuelle Herstellungsmöglichkeiten für verschiedenste Branchen.

