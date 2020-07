Pressemitteilung BoxID: 808446 (Atelier Signoria GmbH)

Ladylike im Sommer

Launer London zeigt die "SOMMER KOLLEKTION"

.



"LADYLIKE IM SOMMER"



Passend zu der Sommergarderobe einer "Lady" hat Launer seine klassischen Modelle in Pastellfarben und Magnetfarben kreeirt.



Speziell wurden kleinere Launer Modelle wie die "Judi" oder ihre kleine Schwester "Piccolo" oder die "Viola" ausgewählt, um die wunderschönen Farbkompositionen zu tragen und Ihrer Trägerin einen leichten sommerlichen Auftritt zu ermöglichen.



Das Konfi gurationsmodell auf der Launer Website erlaubt es, die klassische geometrische Form der Launer Taschen gewagt zu kombinieren.



Die Launer Handtaschen ist ein wenig kleiner als andere Handtaschen Klassiker.



Dieses Konzept wird von Gerald Bodmer konsequent beibehalten, damit die Traviata ihre Trägerin stets "ladylike" erscheinen lässt.



„SOMMER KOLLEKTION“ „Traviata“ & ihre kleine Schwester „Judi“



Alle Launer Modelle werden ausschliesslich in einer Fabrik in England in Handarbeit gefertigt; einem Prozess, der bis zu 8 Stunden dauern kann.



Das Königliche Hofl ieferanten Wappen ist ein Zeichen von Exzellenz, Qualität und Patronage, das Launer seit mehr als fünfzig Jahren genießt. Es ist hoch angesehen und wird von HRH der QUEEN verliehen, die von Launer London seit 1968 mit Handtaschen und Kleinleder Accessoires beliefert wird. Der Erfolg der Traviata begann, als Gerald Bodmer die Firma in den 80 Jahren übernahm.



Sämtliche Modelle sind nunmehr auch in Deutschland erhältlich.

