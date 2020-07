Pressemitteilung BoxID: 808443 (Atelier Signoria GmbH)

"Die Tasche einer Prinzessin"

REPLICA 1954 Handtasche von Sapaf Atelier 54

Die legendäre REPLICA 1954 Tasche, die 1954 geschaffen wurde, war die damalige „IT-Bag“ der fl orentinischen Gesellschaft. Die grazile mit Blattgold handbemalte Tasche wurde gerne von italienischen Fimschaupielerinnen getragen, sowie von Prinzessinen.



Sapaf Atelier 1954 ist der Inbegriff von feinster fl orentinischer Handwerkskunst. Die Couture Arbeit und ein Neo Renaissance Look sind die stilistische Handschrift des Sapaf Atelier 1954 . Das Atelier ist eines der letzten Handtaschen Ateliers der Welt, dass 100 % in Italien hergestellt wird. Alle Handtaschen werden in Handarbeit gefertigt, wobei die hohe Fertigungskunst innerhalb von Familiengenerationen weitergegegeben wird.



Die Replica 1954 Handtasche ist eine Hommage an die Wurzeln des Sapaf Atelier 1954.



Die Kollection „Replica 1954“. hat detailgetreu die berühmte Taschenkreation des Gründers von Sapaf54, Silvano Calistri wiedergegeben. Die Mini-Ledertasche ist handbemalt mit Blattgold, unter Verwendung einer Form und Handpresse aus den 50er Jahren. Sie ist limitiert und numeriert mit Zertifi kat und kommt in einer weissen mit goldenem Satin ausgelegten Box. Aufgrund der hohen Nachfrage hat Sapaf Atelier 1954 dieses Modell nun in exotischen Krokodilleder und Ostrich Leder in modernen Farben kreeirt als kostbares Objekt.



Die hohe Ferigungskunst und Detailverliebtheit ist erkennbar mit blossem Auge. Die Replica1954 ist eine Tasche, die einer Prinzessin würdig ist.





