Hopp Schwitz: Urs Huber gewinnt das 140 km MB Race

Der Schweizer Urs Huber hat vergangene Woche das, als das wohl härteste Mountainbike-Rennen der Welt bekannte MB Race über 140 km und 7000 hm gewonnen – in 9 Stunden, 57 Minuten und 23 Sekunden.



Rund 1.200 Profi- und Amateur-Mountainbiker und -bikerinnen aus fast 25 Ländern traten am Samstag, den 1. Juli, beim MB Race an. Der Startschuss fiel um sechs Uhr früh in Combloux, in der atemberaubenden Region Les Portes du Mont-Blanc. Jeder der 1.200 Teilnehmer war entschlossen, um jeden Preis eine Ziellinie zu überqueren. Dabei konnten sie sich unterwegs überlegen, welche der drei Ziellinien es wird: Nach einem gemeinsamen Start bot sich zum ersten Mal nach 70 km die Möglichkeit auszusteigen, das zweite Mal nach 100 km und nach 140 km und 7000 hm das letzte und finale Finish.



Das MB Race hat es den Teilnehmern in diesem Jahr nicht leicht gemacht. Kalte Temperaturen, starker Wind und Regenschauer, die die Strecke in eine einzige Schlammpiste verwandelten, stellten Fahrer und Material vor eine enorme Herausforderung.



Urs Huber, der Held des Tages



Der Schweizer Urs Huber war der Mann des Tages! Der fünfmalige Sieger des Schweizer Grand Raid setzte bei seiner ersten Teilnahme am MB Race gleich ein dickes Ausrufezeichen. Er fuhr schon zu Beginn des Rennens in die Spitzengruppe, machte Tempo und hielt über die gesamte Renndistanz dem enormen Druck des Zweit-platzierten Arnaud Rapillard stand. Dieser konnte von seiner Erfahrung profitieren: Auf seinem Konto stehen bereits vier Teilnahmen am MB Race, darunter ein Sieg und drei zweite Plätze. Am Ende fehlten ihm jedoch rund 20 Minuten auf den erstplatzierten Huber, der das Rennen nach 9 Stunden, 57 Minuten und 23 Sekunden beendete. Aufgrund technischer Probleme musste Arnaud Rapillard am Ende sogar noch um Platz zwei bangen. Die Italiener Daniele Mensi und Luca Ronchi attackierten den Schweizer immer wieder und finishten schließlich nach 10 Stunden, 19 Minuten und 27 Sekunden Hand in Hand und teilen sich damit Platz drei – nur 17 Sekunden hinter Rapillard.



Urs Huber: „Ich war gut vorbereitet und in Form, aber es war wirklich schwer. Ich habe mich weder um die Uhr noch um die Kilometer gekümmert – ich habe einfach so hart in die Pedale getreten, wie ich konnte.“



Arnaud Rapillard: „Ich habe schnell gemerkt, dass es schwierig wird, Urs Huber einzuholen. Bei den letzten paar Abfahrten waren meine Augen voller Schlamm. Am Ende wollte ich es nur noch über die Ziellinie schaffen.“



Ergebnisse 140 km



1. Urs Huber (SUI) – 09h 57min 23 sek

2. Arnaud Rapillard (SUI) – 10h 19min 10 sek

3. Daniele Mensi / Luca Ronchi (ITA) 10h 19min 27 sek



Alle Ergebnisse der 140 kmgibt es hier.



Schweizer dominieren die 100 km



Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen über 7 Stunden, 15 Minuten und 25 Sekunden, gelang es dem Schweizer Fahrer Damian Perrin als Erster, vor seinem Landsmann Stéphane Rapillard (7 Stunden, 16 Minuten, 36 Sekunden), die 100 km-Ziellinie zu überqueren. Die beiden lieferten sich über weite Strecken einen harten Kampf und fuhren über das gesamte Rennen einen Vorsprung von fast einer halben Stunde auf den drittplatzierten Florian Wenger heraus.



Ergebnisse 100 km



1. Damian Perrin (SUI) – 7h 15min 25sek

2. Stéphane Rapillard (SUI) – 7h 16min 36sek

3. Florian Wenger (SUI) – 7h 44min 40sek



Alle Ergebnisse der 100 km gibt es hier.



Julien Saussac Schnellster auf 70 km



Nach 4 Stunden, 48 Minuten und 15 Sekunden erreichte Julien Saussac das Ziel der 70 km Strecke. 9 Minuten und 38 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Emeric Turcat und 15 Minuten und 31 Sekunden vor dem Dritten Pierrick Kersuzan.



Julien ist ein regelmäßiger Kandidat bei Langstrecken-Rennen und er hatte sich fest vorgenommen, die 100 km zu knacken. Doch die Bedingungen am Renntag, die kalten Temperaturen und der matschige Kurs zwangen ihn dazu, das Rennen nach 70 km zu beenden: „Eigentlich bin ich für eine längere Distanz angetreten. Aber am Ende meiner ersten MB-Race Teilnahme kann ich bestätigen, dass die Streckenführung wirklich, wirklich hart ist. Ich war körperlich einfach nicht in der Lage, weiterzufahren. Also habe ich mich entschieden auszusteigen und ich bin überglücklich, die 70 km gewonnen zu haben. Mir stehen in diesem Jahr noch fantastische Rennen bevor, angefangen mit der französischen Meisterschaft nächstes Wochenende.“



Ergebnisse 70 km



1. Julien Sussac (FRA) – 4h 48min 15sek

2. Emeric Turcat (FRA) – 4h 57min 53sek

3. Pierrick Kersuzan (FRA) – 5h 03min 46sek



Alle Ergebnisse der 70 km, auch der Frauen, gibt es hier



Weiter Informationen unter http://www.mb-race.com









Association MB RACE CULTURE VÉLO

Das MB RACE CULTURE VÉLO besteht seit 2010. Dieses ebenso anspruchsvolle wie atemberaubende Mountainbike-Rennen findet in der Region Les Portes du Mont- Blanc (Combloux, Megève, La Giettaz, Cordon, Sallanches) statt.



Es ist eine besondere Mountainbike-Prüfung - kein anderes Rennen weist eine so lange Tagesdistanz auf: 140 km mit 7000 zu überwindenden Höhenmetern. Ein Rennen, das im Jahr 2010 nur einen einzigen der 600 Teilnehmer ins Ziel kommen sah - was ihm den Ruf des härtesten Rennens der Welt eintrug.

