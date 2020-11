Nach dem Motto „It’s Good To Be Here“ geht es im Oktober 2021 endlich wieder für Russ Ballard und seine Band auf Tour. An sieben Terminen wird der Vollblutmusiker die Bühnen bespielen und wieder einmal sein Publikum begeistern. Tickets sind ab heute an allen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar.



RUSS BALLARD's Musikkarriere begann bereits im zarten Alter von 14, als er einen Song schrieb, der von den Shaddows aufgenommen wurde und auf ihren 1964er Album 'The Sound Of The Shaddows' landete. Über die kommenden Jahre schrieb er für viele weitere Künstler Songs. RUSS BALLARD haben wir einige der weltweit bekanntesten Rock/Pop-Classics zu verdanken, unter anderem: 'Since You Been Gone' (Rainbow), 'God Gave Rock'n'Roll To You' (Argent und Kiss), 'So Yo Win Again' (Hot Chocolate), 'New York Groove' (Hello und Ace Frehley), 'You Can Do Magic' (America), 'Winning' (Santana) oder auch 'I Don't Believe In Miracles' (Colin Blunstone), um nur ein paar zu nennen.Unzählige Alben/Künstler wurden von ihm produziert - unter anderem Roger Daltrey, America, Elkie Brooks, Skinred und Sada Vidoo. Erste Bekanntheit erlangte er als Sänger und Gittarist bei 'The Roulettes', die in den 60er Jahren Adam Faith's Band waren. Nach einem Zwischenstopp bei 'Unit 4+2' wurde er Anfang der 70er Jahre Leadsänger bei 'Argent'. 1974 startete er seine Solokarriere mit dem Release seines ersten Albums, schlicht 'Russ Ballard' betitelt. Seitdem veröffentlichte RUSS BALLARD 9 Studioalben und schreibt und produziert noch immer Hits. 3 Songs seiner 1984 und 1985 veröffentlichten Alben wurden in der weltweit bekannten TV-Serie 'Miami Vice' genutzt und zu der Zeit in Europas Clubs rauf und runter gespielt.



14 Jahre nach Veröffentlichung seines letzten Studioalbums 'Book Of Love', meldet sich RUSS BALLARD mit einem beeindruckenden neuen Album zurück - 'It's Good To Be Here' (Veröffentlichung auf BMG UK), 2020.



Musix, Good Times & eclipsed präsentieren:



"It`s good to be here" Tour 2021



02.10.2021 München • Muffatwerk

03.10.2021 Nürnberg • Hirsch

05.10.2021 Aschaffenburg • Colos Saal

07.10.2021 Bensheim • Musiktheater Rex

08.10.2021 Dortmund • Piano

11.10.2021 Augsburg • Spectrum

12.10.2021 Augsburg • Spectrum



Offizielle Homepage: https://www.russballardmusic.com/index.html

