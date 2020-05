Pressemitteilung BoxID: 798207 (a.s.s. concerts & promotion gmbh)

ROME: The Lone Furrow Tour 2020

Die „The West Knows The Best“-Tour ist 2019 erfolgreich zu Ende gegangen. Die Dark Folk-Band ROME nimmt dies zum Anlass, eine weitere Tour anzukündigen: 2020 wird Jerome Reuter mit seinen Musikern 15 Jahre ROME zelebrieren. Pünktlich dazu erscheint im August das 14. Studio-Album "The Lone Furrow" (Trisol Music). Der Vorverkauf für die Tour im Winter startet am 08.05.2020!



Jerome Reuter ist ein unermüdlich Schaffender, ein übermäßig kreativer Kopf mit immensem, musikalischem Output. Mit seinem Projekt ROME hat er im Januar 2019 sein 13. Album herausgebracht, erneut auf dem Dark Alternative Label Trisol Music. Mit „Le Ceneri di Heliodoro“ (Die Asche des Heliodoro) wurde er wieder melancholischer, düsterer, fatalistischer. Das Album war allerdings nur ein Anstoß seines weiteren Schaffens, denn noch im selben Jahr folgte die limitierte 12“ Vinyl „Käferzeit“ sowie die CD „Dublin Sessions“ und zu guter Letzt die limitierte 7“ Vinyl „Hinter Den Mauern der Stadt“.



ROME geht insbesondere heikle, hochaktuelle Themen an. Dabei scheut Reuter keine Provokation und Zweideutigkeit. Er setzt sich mit Europas bröckelnder Einheit, der fragilen Verwandtschaft all der unterschiedlichen europäischen Nationen und auch deren Beziehung zu den USA auseinander. Fragen von Kontinuität und Identität, die dieses prekäre Jahrzehnt geprägt haben, hinterlassen sichtlich einen Eindruck auf Reuter.



ROME beschäftigt sich in seinen Texten oft mit historischen und gewichtigen Themen, spickt sie mit Versatzstücken aus der Literatur. So finden sich Zitate von Brecht bis Jünger, von Camus bis Celine, von Burroughs bis London. Seinen Stil beschreibt ROME als „Chanson Noir“. Diverse musikalischen Traditionen vermischen sich: Der Chanson seiner erklärten Vorbilder Jacques Brel und Léo Ferré, trifft mitunter auch auf kühle Rock- und Wave-Einflüsse wie etwa von Joy Division und New Model Army. Auf dem aktuellen Album kehrt der Luxemburger mit der sonoren Stimme zurück vom No-Wave Folk zum martialischen Neo-Folk seiner Wurzeln. Reuters Songs – meist als Teile genreübergreifender Konzeptalben – vermögen live Intellektuelle, Wacken-Jünger, Goths und Punks zu überzeugen. Eine eingeschworene Fangemeinde hat sich ROME bereits flächendeckend erspielt.



ROME ist einer einzigartigen, künstlerischen Vision ergeben, steht dabei auf der Seite der Außenseiter und ist ein Botschafter der Melancholie mittels elegischen, gleichsam an Protest-Songs erinnernden Hymnen.



Volt, Orkus & Legacy präsentieren:



The Lone Furrow" Tour 2020



18.11.2020 Bremen • Lila Eule

25.11.2020 Stuttgart • Club Cann

26.11.2020 Frankfurt • Nachtleben

28.11.2020 Zwickau • Mithras Garden

09.12.2020 Nürnberg • Club Stereo

11.12.2020 Leipzig • Moritzbastei

12.12.2020 Berlin • Quasimodo

13.12.2020 Hannover • Mephisto

15.12.2020 Hamburg • Nochtspeicher

17.12.2020 Oberhausen • Kulttempel



Tickets sind ab 08. Mai, 10 Uhr exklusiv bei Ticketmaster und ab dem 15.05.2020 an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

