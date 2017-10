Asmodee Digital enthüllt Line-up auf der Spiel Essen

Asmodee Digital, einer der führenden Anbieter digitaler Brettspiele, kündigt eine Vielzahl digitaler Spiele für die Spiel Essen 2017 an. Asmodee Digital spricht in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Brettspielmarken nicht nur Brettspiel-Enthusiasten an, sondern auch Familien, Gelegenheitsspieler aller Altersklassen und Hardcore-Gamer.



„Wir haben im Jahr 2017 eine Reihe von klassischen Brett- und Kartenspieltiteln, sowohl für Mobilgeräte, als auch für PC veröffentlicht. Wir freuen uns, weitere Titel anzukündigen, um weltweit so vielen Spielern wie möglich neue Erfahrungen zugänglich zu machen. Jeder einzelne Titel, den wir umsetzen, ist so konzipiert, dass er das Wesentliche des Originals verkörpert, laufend Innovation und Begeisterung schafft und ein breites Publikum mit maßgeschneiderten Spielfunktionen und authentischer Entwicklung anspricht. Um dies zu erreichen, konzentrieren wir uns darauf, sowohl mit internen Studios als auch mit einer Reihe von Drittentwicklern zusammenzuarbeiten." so Asmodee Digital.



Zusammen mit neuen Details, die diese Woche für freudig erwartete Titel wie Catan Stories, Catan VR und Scythe Digital enthüllt werden, kündigt Asmodee Digital an, dass der Fan-Favorit Onitama noch 2017 veröffentlicht wird.



Veröffentlichungen für 2017:



Catan Stories: The Legend of the Sea Robbers (Catan Studios) - iOS und Android – Erscheint im vierten Quartal 2017. Catan Stories ist ein brandneues Text-Adventure, das auf dem weltweit beliebten, preisgekrönten Legend of the Sea Robbers Catan-Brettspiel basiert. Den Trailer finden Sie hier: https://youtu.be/bR-pf4AZxw8



Carcassonne (Hans im Glück) – PC via Steam und Android – Erscheint im vierten Quartal 2017. Asmodee stellt die digitale Version des berühmten und vielfach ausgezeichneten Brettspiels vor, mit Spielmodi für Solo- und Multiplayerpartien.



Abalone (Asmodee Edition) - PC via Steam, iOS und Android - Erscheint im vierten Quartal 2017. Das ansprechende Strategiespiel wurde mit dem Mensa Select Preis ausgezeichnet, wird nun erstmals als Multiplayer-Online-Spiel herauskommen.



Mille Bornes (TF1 Games / Dujardin) – PC via Steam, iOS und Android – Erscheint im vierten Quartal 2017. In dieser Umsetzung des berühmten französischen Kartenspiels müssen Spieler ein 1000 Kilometer langes Rennen fahren und dabei verschiedenste Gefahren überstehen, um den Sieg davonzutragen.



Catan VR (Catan Studio) - Oculus Rift und Samsung Gear VR - Getreu dem Klassiker, aber für die virtuelle Realität optimiert, ermöglicht Catan VR sowohl Tabletop-Fans als auch neuen Spielern, das bestverkaufte Brettspiel in einem frischen, völlig immersiven Format zu erleben. Erste Einblicke im 360°-Video: https://youtu.be/uXPO6jcuzJc



Spiele in der Entwicklung:



Scythe (Stonemaier Games) – PC via Steam, iOS und Android - In einem alternativen Universum der 1920er Jahre dreht sich alles darum, Maschinen zu verbessern, die eigene Fraktion zu stärken und sich das Land rund um eine geheimnisvolle Fabrik zu sichern. Den Trailer finden Sie hier: https://youtu.be/6wgbcejy5BI



Bananagrams (Bananagrams) - iOS und Android – Ein schnelles und rasantes Anagramm-Spiel, bei dem die Spieler Wörter ohne Stift, Papier oder Brett zusammenfügen müssen. Das Spiel eignet sich perfekt für Familien und ist im Multiplayer, aber auch alleine spielbar.



Zombicide (CMON) – PC via Steam, iOS und Android - Ein kooperatives Survival-Spiel, bei dem die Spieler Waffen finden, Fähigkeiten weiterentwickeln und diese in Teamarbeit gegen allgegenwärtige Zombies einsetzen müssen.



Terraforming Mars (FryxGames) - PC via Steam, iOS und Android - Nominiert zum Spiel des Jahres. Im Jahre 2400 treten Spieler als Handelsgesellschaft an, um die menschliche Infrastruktur im gesamten Sonnensystem voranzutreiben und sogar den Mars zu besiedeln.



Onitama (Arcane Wonders) – Ein elegantes und schlichtes Zwei-Spieler-Strategiespiel, bei dem man die Rolle eines Meisters übernimmt und Mönche gegen Feinde ins Feld führt.



Kürzliche Veröffentlichungen:



Smash Up (Nomad Games / AEG) - PC via Steam, iOS und Android – Erscheint im vierten Quartal 2017. Das für bis zu vier Spieler vorgesehene Sammelkartenspiel bietet acht Fraktionen zur Auswahl, darunter Piraten, Ninjas, Roboter, Zombies und mehr.



Zug um Zug: Meine erste Reise (Days of Wonder) - PC via Steam, Mac, iOS und Android – Erscheint im dritten Quartal 2017. Diese Version des beliebten Spiels richtet sich vor allem an das jüngere Publikum. Zug um Zug ist eine der bestverkauften Serien von Asmodee, bei der die Spieler Zugkarten sammeln, auf der Karte die Strecken für sich beanspruchen und somit Städte miteinander verbinden können.

Asmodee GmbH

Asmodee Digital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Asmodee Group und ein internationaler Herausgeber und Distributor für digitale Brettspiele mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und China. Asmodee Digital verwaltet Erstellung, Design, Entwicklung, Herausgabe und Marketing von Brett- und Kartenspiele auf führenden digitalen Plattformen für Asmodee-Studios sowie Drittherausgeber. Das aktuelle Angebot von Asmodee Digital umfasst digitale Spiele-Bestseller wie Zug um Zug®, Splendor®, Pandemic®, Small World 2™, Mr. Jack™, Lexigo Rush™, Story Cubes™, Colt Express™, Mysterium™, Potion Explosion™, Onirim™, Jaipur™, Spot It! Duel™ und digitale Versionen vieler anderer bekannter Brettspiele. www.asmodee-digital.com

