Daniel Wollmann präsentiert seine Ausstellung in der Asklepios Klinik Lindau

18.10.18

Künstlern aus dem Bodenseeraum bietet die Asklepios Klinik Lindau regelhaft die Möglichkeit, ihre Werke einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Gleichzeitig wird damit die oftmals als steril empfundene Krankenhausatmosphäre durch immer wechselnde Motive und Farben aufgehellt. Bis 31. Dezember 2018 werden die ausdrucksvollen Bilder von Daniel Wollmann im Flur zur Notaufnahme im 1. Obergeschoss ausgestellt.



„Angelehnt an die Romantik und deren Ideale, bestimmt die Landschaftsmalerei die Art meiner bildnerischen Darstellung. Als Ausschnitte eines großen Ganzen, sind es Bilder, die wir, wenn wir uns ins Freie begeben, als Natur bezeichnen.“ So beschreibt Daniel Wollmann seine Bilder. Seine Vorliebe gehört dabei den Acrylfarben. Er bedient sich der Form und Farbe, dem Licht, setzt Kontraste, lässt Räume und Flächen entstehen, und formt so eine eigenständige Realität. „Auch Zufall und Kalkül sind Faktoren in meiner Malerei, welche auf unterschiedliche Art ihre Berechtigung finden“, so Wollmann weiter. Nach seinem Studium an der Freien Kunstakademie Baden-Württemberg in Nürtingen, widmete sich Wollmann neben seiner Familie der Illustration, und schrieb das Kinderbuch „Bruno der Eisbär“. An seinen Arbeiten ist er oft über längere Zeit beschäftigt und mal dabei meist gleichzeitig an mehreren Bildern. In seinem Atelier im Kolbental 3 in Völlkofen entstehen heute neben spontanen Motiven auch Auftragsarbeiten. Neun seiner Kunstwerke präsentiert der 54- Jährige nun noch bis Ende des Jahres im Flur der Notaufnahme im ersten Stock der Asklepios Klinik Lindau.



Die Motive sind breit gefächert und drehen sich vor allem um eines, die Natur in ihren hellen und dunklen Facetten. Auf die Idee seine Werke in der Asklepios Klinik Lindau zu präsentieren, hat ihn eine befreundete Künstlerin gebracht, die ihre Bilder selbst schon mal in der Klinik ausgestellt hat. „Im Krankenhaus zeigt sich das Leben von seinen verschiedenen Seiten. Gesundheit spielt eine ebenso entscheidende Rolle wie Krankheit. Freude und Sorge liegen oft eng zusammen. Das möchte ich auch mit meinen Bildern ausdrücken und dafür nutze die Landschaft als Basis, um meine Inhalte zu transportieren“, so der Künstler weiter. „Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel Wollmann dafür gewinnen konnten, seine Bilder bei uns auszustellen. Zum einen möchten wir lokalen Künstler eine Plattform bieten, zu anderen sind die Werke eine Bereicherung für unsere Patienten, Mitarbeiter und Besucher“, so Klinikmanagerin Julia Schicktanz.

(lifePR) (