New Space: Société eröffnet mit Solo-Show von Kaspar Müller in Berlin-Charlottenburg | ab 16.06.

NEW SPACE: Galerie Société eröffnet neue Räume in der Wielandstraße 26 in Berlin-Charlottenburg mit Solo-Show von Kaspar Müller





Teil der ART BASEL VIEWING ROOMS



PREVIEW

Dienstag, 16. Juni 2020 | 12-19 Uhr



LAUFZEIT

bis 1. August 2020



Auf 280 qm, enseigne sur rue, präsentiert sich Société ab sofort in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Flagship Stores von Prada & Louis Vuitton, mit klassischen Galerieräumen eines Gründerzeithauses.



„Wir sind als internationale Galerie daran interessiert, unsere Sichtbarkeit im europäischen Kontext zu stärken und glauben an die unmittelbare Begegnung mit der Kunst. Ich freue mich, im Herzen von Charlottenburg gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern ein aufregendes und überraschendes Programm zu entwickeln.“ – Daniel von Wichelhaus, Founder und CEO der Galerie.



Scheinbar vertraute Objekte verwandeln sich in Kaspar Müllers Arbeiten zu Hieroglyphen. Alltägliche, dennoch seltsam hermetische Motive, ziehen sich durch seine Serie Mandala wie verflogene Erinnerungen. Verschlüsselt, widerspenstig, auf den ersten Blick fast hartnäckig sprachlos, bewegen sich Kaspars Arbeiten zwischen konkret greifbaren Skulpturen und schemenhaften Reproduktionen von Bildern.



Anders als geplant, werden die neusten Arbeiten nicht auf der Art Basel in Basel präsentiert, sondern spontan in den neuen Galerieräumen. Sammler aus der ganzen Welt können sich über den Art Basel Viewing Rooms mit der Galerie direkt in Verbindung setzen und sich die Werke vom Galeristen zeigen lassen.



SOCIÉTÉ



Wielandstraße 26, 10707 Berlin

Öffnungszeiten: montags bis freitags 10-18 Uhr

www.societeberlin.com



