Pressemitteilung BoxID: 806777 (ARTBOX.GROUPS GmbH)

Schweizer Kunstmalerei auf der SWISSARTEXPO

Die Kunstwerke von Peter Mäsch werden diesen März auf der SWISSARTEXPO präsentiert! BARCELONA1.0

• Peter Mäsch auf der SWISSARTEXPO

• Veröffentlichung eines neuen Künstlerkatalogs



Heute gab Peter Mäsch bekannt, dass seine Werke "The Painter" und "Wegende" sein werden. “Glochard, fliegende Tiere & the Dream” sind in Barcelona1.0 zu sehen!

Digital ausgestellt auf der diesjährigen SWISSARTEXPO im Rahmen des ARTBOX.PROJECT



Barcelona 1.0

Peter Mäsch, auch als DJ Mäsch bekannt, lebt im Kanton Zürich, Schweiz. Er ist Musiker, Fotograf und Kunstmaler. Seine Fotografien und Grafiken wurden in den letzten Jahren oft ausgestellt.



Die Galerien weltweit reissen sich bereits um seine Werke.Er bekommt Einladungen rund um den Erdball. Leider macht CORONA allen einen Strich durch die Rechnung....



Mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Einige Zeit nach dem Abschluss als Maschinenbauingenieur. Holte er seine alten Kunstmalerfähigkeiten wieder hervor!

Mäsch wagte es, sich seinen großen Leidenschaften zu widmen: Fotografie, Malerei und Musik.



Bei der Betrachtung seiner Werke wird schnell klar, dass Peter Mäsch sich um seine Bilder mit großer Leidenschaft kümmert. Die Vielfalt des Künstlers spiegelt sich deutlich in seinen Arbeiten wieder. Mit packenden Farben und wilden Motiven gelingt es dem Künstler, die Aufmerksamkeit des Zuschauers sofort anzuziehen. Generell lassen seine Bilder viel Freiraum zur Selbstinterpretation. Sein Gemälde "Der Maler" könnte zum Beispiel als Selbstporträt des Künstlers verstanden werden



Der Maler, der dem Gemälde seinen Namen gegeben hat, inspiziert sein Objekt mit einem Abschluss...



Er konzentriert sich auf jedes Detail des sich bewegenden Zylinders, der in Farbe leuchtet.Der rote Hintergrund drückt den Zeitdruck aus, eine gewisse Dringlichkeit.



Das Bild ist in der Lage, eine Vielzahl von Reaktionen auszulösen und in eine andere Welt zu entführen.



Peter Mäsch hat kürzlich auch seinen neuesten Künstlerkatalog veröffentlicht. In diesem Katalog präsentiert eine exquisite Variation seiner Kunstwerke. Der Katalog wird ebenfalls vorgestellt.



An der diesjährigen SWISSARTEXPO in bester Lage als toller Auftakt. Wer möchte und sich einen eigenen Eindruck von Mäschs einzigartigen Werken zu machen, kann dies auch während SWISSARTEXPO. In BARCELONA1.0 & Zürich.



Der Künstler wird im August 2020 an der Bahnhofstrasse 11 in Kloten, seine eigene Galerie eröffnen.Ein Grotto mit Bar in bester Lage.



Weitere Informationen zum Künstler und seiner Arbeit finden Sie auf seinem Instagram-Account:

https://www.instagram.com/petermaesch/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (