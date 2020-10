Nach seiner Weltpremiere im diesjährigen Berlinale Forum bringt arsenal distribution am 03. Dezember 2020 THE TWO SIGHTS von Joshua Bonnetta in die Kinos. Wir freuen uns sehr, nach Bonnettas "El mar la mar“ (Caligari Filmpreis Gewinner 2017) nun auch seinen neuen Film im Verleih zu haben.



Zum Film: Früher soll die abgelegene, schottische Inselgruppe der Äußeren Hebriden ein Ort der Hellseher*innen gewesen sein, der Menschen, die über die Gabe des zweiten Gesichts verfügten. Ihnen zeigte sich die Zukunft in Form von Visionen oder Tönen, verbarg sich in Tierknochen oder Wetterformationen. Ausgehend von dieser oral history porträtiert THE TWO SIGHTS in atemberaubenden 16-mm-Aufnahmen die sich rasant verändernde maritime Landschaft und Kultur. Dabei geht es dem Regisseur besonders um das Sehen, mit Augen und Ohren – zwei Perspektiven, die ineinanderfließen.

