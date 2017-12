Neue Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter für Arosa Humorschaufel nominiert

Sie hat eine politische Karriere sondergleichen hinter und sicherlich auch noch vor sich. Karin Keller-Sutter weiss trotz disziplinierter Arbeit, hoher Fachkompetenz und viel Verantwortung auch mit Humor zu überzeugen.



„Mit Freude setze ich mich für den Kanton St. Gallen und einen breiten Mittelstand ein“. Ein Zitat von Karin Keller-Sutter, das ihre Verwurzelung in ihrer Heimat und ihren Werdegang gut beschreibt. Nie abgehoben, zielstrebig und für die Gemeinschaft im Einsatz. Karin Keller-Sutter ist über den kantonalen Gewerbeverband, den Wiler Gemeinderat, den Kantonsrat, den Regierungsrat St. Gallen nun als Präsidentin des Ständerates auf dem vorläufigen Höhepunkt der Polit-Karriere angelangt.



Dass die Politikerin durchaus auch Sinn für Humor hat, bewies sie im Rahmen der Feierlichkeiten nach der Wahl zur Ständeratspräsidentin an ihrem Wohnort Wil. St.Gallen werde oft als etwas „brötig“ beschrieben. Was das genau heisse, sei schwierig zu interpretieren, zumal es selbst ihr als diplomierter Konferenzdolmetscherin schwer falle, „brötig“ nur schon ins Schriftdeutsche zu übersetzen. Vielleicht diene zur Klärung eine vielfach zitierte und immer wieder gehörte Feststellung, dass eine Beerdigung in Zürich lustiger sei als eine Hochzeit in St.Gallen....



Tourismusdirektor Pascal Jenny (mit einer St. Gallerin verheiratet) meint lachend: „Meine Frau kommt aus St. Gallen und somit muss ich wohl dankbar sein, dass wir trotzdem ein lustiges Hochzeitsfest hatten. Karin Keller-Sutter zeigt mit diesem Vergleich einmal mehr, dass sie jedes Thema pointiert und sympathisch rüberbringen kann“.



„Eine staatsmännische Frau, die mit ihrer Bodenhaftigkeit auch symbolisch für die Schweizer Erfolgswerte steht. Ich bin beeindruckt vom steten und konsequenten Weg, denn Karin Keller-Sutter bisher in ihrer Bestimmung, der Politik, hingelegt hat.“ mit diesen Worten würdigt auch Frank Baumann, Direktor des Arosa Humorfestivals, die Nominierung von Karin Keller-Sutter für die diesjährige Arosa Humorschaufel.



Wer mit der aussergewöhnlichen Auszeichnung anlässlich des 26. Arosa Humorfestivals geehrt wird, weiss die Öffentlichkeit erst am Samstag, 9. Dezember 2017. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen Bundespräsidentin Doris Leuthard, der ägyptische Unternehmer Samih Sawiris, Ex-SRG Präsident Roger de Weck oder das Cabaret Divertimento.



Programm



Das vollständige Programm des 26. Arosa Humorfestivals finden Sie hier.



Medien-Akkreditierung



Wir freuen uns, Sie am 26. Arosa Humorfestival begrüssen zu dürfen. Bitte senden Sie das ausgefüllte Akkreditierungsformular an medien@arosa.ch

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren