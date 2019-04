Pressemitteilung BoxID: 746908 (Arosa Tourismus)

Arosa Lenzerheide geht in den Saisonendspurt

Bis zum Wochenende vom 6. & 7. April 2019 ist im Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide der Grossteil der Anlagen in Betrieb. Ab dem 8. April wird die Ferienregion den Bergbahnbetrieb zurückfahren und im Teilbetrieb arbeiten. Den Gästen steht aber immer noch ein breites Freizeitangebot zur Verfügung.



Mit der allerletzten Fahrt der geschichtsträchtigen und 49 Jahre alten Brüggerhorn-Sesselbahn am Sonntag, 7. April um 16:30 Uhr, geht auch das Schneesportgebiet Arosa Lenzerheide in den Winter-Endspurt. Noch einmal feiert die ganze Ferienregion in ausgelassener Stimmung am Pisten- und Musikfestival „LIVE is LIFE“ in Arosa Lenzerheide. Danach wird es langsam ruhiger, aber die Möglichkeit auf rasante Pistenabfahrten ist noch nicht vorbei. Auf der Arosa-Seite wird zwar die Luftseilbahn Arosa-Weisshorn geschlossen sowie auch das Tschuggengebiet und der Carmenna-Sessel. Bis am Ostermontag, 22. April 2019, werden allerdings noch folgende Anlagen in Betrieb bleiben: Die Gondelbahn Hörnli-Express, die Sesselbahn Hörnli und Plattenhorn sowie die Urdenbahn. Auf der Lenzerheide wird bis Ende Wintersaison noch die Ostseite (Rothorn) in Betrieb bleiben. Für Gäste ist also weiterhin ein breites Angebot an Pisten befahrbar und zahlreiche Bergrestaurants laden zum Verweilen ein. Dank dem schneereichen Winter und dem letzten, ausgiebigen Schneefall vom 4. April ist sehr viel Schnee für eine einwandfreie Pistenpräparation vorhanden. Da nicht mehr alle Anlagen in Betrieb sind, profitieren Skifahren und Snowboarder zudem von 20% Rabatt auf alle ordentlichen Tarife.



Seit dem 4. April ist auch der Winterbetrieb im Arosa Bärenland vorerst geschlossen. Zeitgleich ist Napa aus seiner Winterruhe erwacht und geniesst jetzt die langsam immer wärmer werdenden Temperaturen in Arosa. Diesen Frühling wird das Arosa Bärenland bereits an Auffahrt und Pfingsten geöffnet sein. Alle interessierten Besucher müssen sich also nicht bis zum Sommersaisonstart am 15. Juni 2019 gedulden, sondern können mit der Kulm-Gondel bereits ab Ende Mai zum Bärenland kommen. Neu gibt es für das Arosa Bärenland auch eine Jahreskarte, welche zu einem Preis von CHF 100.- für Erwachsene / CHF 50.- für Kinder erworben werden kann (Vorbestellungen über baeren@arosa.swiss). Ebenfalls neu ist der Erlebnisweg Bärenland, der ab dem Sommer das Erlebnis-Angebot in Arosa ergänzt. Auf dem Postenlauf vom Bärenland bis zur Kulmwiese müssen Rätsel gelöst werden, damit eine kleine Überraschung bei der Gästeinfo von Arosa Tourismus abgeholt werden kann. Mehr Infos zum Bärenland-Angebot, den Öffnungszeiten und der Jahreskarte finden Sie unter www.arosabaerenland.ch

