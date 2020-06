Pressemitteilung BoxID: 804515 (Arosa Tourismus)

Aktion "Nights to remember" - ein See voller Emotionen

Arosa – wo die Welt noch heil ist – greift in Corona-Zeiten gestressten Menschen unter die Arme und hilft diesen, sich von den psychischen und physischen Strapazen der letzten Wochen zu erholen. Im Sommer 2020 wird an drei Daten ein romantisches Candle-Light-Picknick auf dem Obersee organisiert. Arosa übernimmt an einem der drei Picknick-Abenden als Familienort zudem die Kinderbetreuung für einen ungestörten Elternabend zu zweit.



Das einmalige Date auf einem von 50 eigens konzipierten Flössen im Obersee wird mit passender Musik begleitet. Zudem wird an jedem Abend eine Geschichte aus dem Buch «Arosa in 100 Geschichten» live von einer Aroser Persönlichkeit vorgelesen. Als Abschluss der Sommerserie werden am Sonntag, 27. September 2020 die «Erfinder» der Wassershow und «Heimweh-Aroser» Chaostheater Oropax eine für Arosa massgeschneiderte Überraschungs-Show zum Besten geben.



Alle weiteren Informationen zur Spezialaktion erhalten Sie unter Nights to remember - ein See voller Emotionen!

