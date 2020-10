WAHNSINN! – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“ feiert den 70. Geburtstag der deutschen Showlegende und sein umfangreiches, musikalisches Schaffen. Der für den 29.04.2020 angesetzte Köln-Termin konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Am 26. Januar 2022 wird die frisch überarbeitete Produktion dann endlich in der Kölner LANXESS arena zu erleben sein. Der allgemeine Vorverkauf startet am 23.10.2020. Bereits gekaufte Tickets für die Tournee 2020 behalten für den neuen Show-Termin ihre Gültigkeit.



„Meine Musik steht für Freundschaft, für Liebe, für Bodenständigkeit. In meinen Konzerten lebte ich gemeinsam mit meinen Leuten Lebensfreude und Ausgelassenheit. Alles Themen, Gefühle und Werte, die heute wichtiger sind denn je. Deshalb erscheint am 23. Oktober 2020 mein brandneues Album mit deutschen Schlagern „Einmal noch 2 – Tanzbar“ und mein persönliches Jubiläum 2021 wird von einer Neuauflage von „ALLES“ begleitet. Im Rahmen dieses kreativen Prozesses wird auch die Bühnenshow WAHNSINN! „rebootet“. Nun dreht sich auch hier alles um Musik, schnelle Rhythmen, Energie pur und viel Lebenslust. Jetzt erst recht! Habt ein paar schöne Stunden – ach, was sag ich – reißt die Hütten ab!“ rät Wolfgang Petry zum Vorverkaufsstart der Tournee 2022 von „WAHNSINN! – Die neue Show mit den Hits von Wolfgang Petry“.



Aber auch die aktuellen Entwicklungen beeinflussen diese Hommage an den Ausnahmekünstler. Daraus ist eine noch modernere neue Show entstanden, die mit vielen Sing-A-Long-Elementen des beliebten Petry-Kosmos´ aufwartet. Die Vorfreude auf die WAHNSINN! - Tour-2022 wird von der aktuellen Veröffentlichung von „Einmal noch 2 – Tanzbar“ und der Neuauflage seines erfolgreichen „Best of `ALLES´-Album“, das auf den Stadionerfolgen des Kultsänger beruht, flankiert.



Zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandiose Unterhaltung sind garantiert. Die größten Petry-Hits live, Herzklopfen und eine Party voller Power und Emotionen, das ist WAHNSINN!



Quelle: Semmel Concerts



Ab dem 23.10.2020 Tickets sichern

im Internet www.lanxess-arena.de

oder www.facebook.de/lanxessarena

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

(lifePR) (