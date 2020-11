Es wird der erste Winter ohne HOLIDAY ON ICE und nicht nur die Fans vermissen die weltweit bekannteste Eisshow schon jetzt. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Heute startet der Jahres-Countdown bis zur nächsten Tour. Zu diesem Anlass melden sich ehemalige Gaststars zu Wort, denken zurück an die gemeinsamen emotionalen Momente und freuen sich auf die kommende Saison. "Wir möchten uns an dieser Stelle von Herzen bei unseren Partnern, Künstlern, ehemaligen Gaststars und vor allem unserem geschätzten Publikum für ihre Unterstützung und Loyalität in den vergangenen sieben Monaten bedanken. Die gesamte Veranstaltungsbranche leidet unter der aktuellen weltweiten Krise - umso mehr Mut gibt es uns zu sehen, was für eine starke und loyale Gemeinschaft wir hier in über sieben Jahrzehnten aufgebaut haben", so Peter O'Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE.



Ehemalige prominiente Gaststars melden sich zu Wort



"Mich faszinieren die künstlerischen Performances und die spektakulären Kostüme, die bei HOLIDAY ON ICE gezeigt werden jedes Jahr aufs Neue. Die Teilnahme bei der letzten Tour war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, dass ich nie vergessen werde. Ich bin sehr stolz Teil der berühmten HOLIDAY ON ICE Familie zu sein." - Sarah Lombardi



"Für den Eiskunstlauf und vor allem die Showbranche ist es gerade eine schwierige Zeit - aber wir glauben fest daran, dass wieder bessere Zeiten kommen und freuen uns sehr, dass HOLIDAY ON ICE 2021 wieder tourt." - Aljona Savchenko und Bruno Massot



"HOLIDAY ON ICE schafft es immer wieder, das ganze Publikum zu begeistern und mitzureißen. Diese Atmosphäre in den Hallen kann man nicht nachmachen, die muss man live miterleben. Wir haben uns unseren Kindheitstraum, Teil der größten Eisshow zu sein, erfüllt. [...] Wir freuen uns, dass es im November 2021 wieder los geht." - Valentina und Cheyenne Pahde



"Ich habe HOLIDAY ON ICE oft an Weihnachten mit meiner Familie gesehen und war immer begeistert. [...]. Es ist für mich noch heute eine große Ehre, dass ich ein Teil dieser weltberühmten Show sein durfte und ich freue mich auf die nächste Wintersaison, wenn HOLIDAY ON ICE wieder zurück ist." - Sylvie Meis



"Als wir damals die Anfrage von HOLIDAY ON ICE bekommen haben, war uns sofort klar, dass wir dabei sein wollen. Für uns war es eine Ehre, hier mitmachen zu können. Denn HOLIDAY ON ICE ist - wenn man das Eis als Bühne bezeichnen darf - eine der erfolgreichsten Bühnenshows der Welt. Wir freuen uns, dass es nächstes Jahr wieder eine Tour geben wird." - Jana Ina & Giovanni Zarella



"HOLIDAY ON ICE ist eine Grand-Dame der Eisshows, die sich neben professionellen Eiskunstlauf vor allen Dingen auch über Kostüme definiert. Ich werde das in diesem Jahr sehr vermissen und freue mich umso mehr auf eine neue atemberaubende Show 2021/2022." - Thomas Rath



"Ich bin sicher das HOLIDAY ON ICE in der kommenden Saison wieder in vollem Glanze erstrahlen wird." - Harald Glööckler



Countdown zur neuen HOLIDAY ON ICE Saison startet jetzt



HOLIDAY ON ICE wird in der Saison 2021/2022 mit einer neuen Show auf Deutschlandtour gehen. Hinter den Kulissen hat das Unternehmen nicht aufgehört, an der Rückkehr der beliebtesten Eisshow zu arbeiten. "Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und richten unser ganzes Augenmerk darauf, unseren Gästen nicht nur ein sicheres und geschütztes Umfeld zu bieten, sondern vor allem die spektakulärste Show, die wir je produziert haben. Wir können es kaum erwarten ab November 2021 wieder zurück zu sein und unser Publikum in Staunen zu versetzen - unser Countdown beginnt jetzt!", so Peter O'Keeffe.



Die neuen Termine sind bereits bestätigt und der Vorverkauf ist gestartet. Eiskunstlauf-Liebhaber und Entertainment-Fans können sich bereits jetzt die besten Plätze sichern. Am 22. und 23. Januar 2022 gastiert die Show in der Kölner LANXESS arena.



Quelle: HOI Productions Germany GmbH



Ab sofort Tickets sichern:



im Internet www.lanxess-arena.de



oder www.facebook.de/lanxessarena

