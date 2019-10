Pressemitteilung BoxID: 772946 (ARENA Management GmbH)

Auf Europas größte Comedy-Mixed-Show folgt Erstliga-Eishockey

Die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL und der KEC in der LANXESS arena





1LIVE lädt wieder zum riesigen Witzefeuerwerk - Die Kölner Haie wollen gegen Bremerhaven Siegesserie ausbauen



Es wird wieder gelacht in der Kölner LANXESS arena. Am kommenden Samstagabend stürmen die aufstrebendsten und erfolgreichsten Comedians des Landes zur 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL an den Rhein. Das Henkelmännchen ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Bereits einen Tag später trifft der KEC in der Deutschen Eishockey-Liga auf den Tabellendritten, die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Die Spieler von Coach Mike Stewart wollen den Schwung des Derbysieges aus der vergangenen Woche mit in die Partie nehmen und die Siegesserie von mittlerweile drei Spielen ausbauen.



The same procedure as every year: Die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL findet im Jahr 2019 zum nunmehr siebten Mal statt. Mit dabei ist die First Class der deutschen Comedy. Neben Tahnee, die als Moderatorin durch die Show führen wird, haben sich auch Felix Lobrecht, Olaf Schubert, Markus Krebs und viele weitere Künstler der Lachakrobatik angekündigt. Wie auch in den Jahren zuvor ist die LANXESS arena bis auf den letzten Platz gefüllt. Laut aktuellem Stand wird es keine Abendkasse geben.



Der Einlass startet um 18.00 Uhr, ab 19.30 Uhr wird dann herzhaft losgewitzelt.



Es geht wieder Bergauf im Haie-Land. Der KEC hat nach dem verkorksten Saisonstart wieder zurück in die Spur gefunden und ist seit nunmehr drei Partien unbesiegt. Darüber hinaus gelang den Mannen um Coach Mike Stewart am vergangenen Sonntag ein fulminanter 4:1-Derbysieg über die Düsseldorfer EG. Diese Euphorie wollen die Kölner Haie in das Spiel gegen das bisherige Überraschungsteam der Saison, den Tabellendritten aus Bremerhaven, mitnehmen. Zuvor gilt es jedoch am Freitagabend beim Tabellenführer aus München zu bestehen.



Einlass am Sonntag ist ab 17.30 Uhr, erstes Bully ist um 19.00 Uhr.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (