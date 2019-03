Stress adé an der Ostsee

Endlich abschalten heißt es im Sparadise des ARBOREA Marina Resort Neustadt. Wenn es draußen kühl ist, macht das Schwitzen noch mehr Spaß – besonders in der Panoramasauna mit Blick auf die Salzwiesen und die Ostsee oder im zweistöckigen Saunahaus. Außerdem verwöhnt das ARBOREA als erstes Hotel weltweit seine Gäste mit den Produkten von Skinbiotic. Seit 2017 ist die junge deutsche Beautymarke auf probiotischer Mission und steht für einen gesunden und aktiven Lifestyle mit innovativer Hautpflege. Das Hautpflegesystem und die Behandlungen werden individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt und die Produkte sind für alle Hauttypen geeignet. Skinbiotic verwendet ausschließlich natürliche Zutaten wie Parakresse, Spinat oder Grünkohl und verzichtet gänzlich auf Mikroplastik und Mineralöle. Das ARBOREA Marina Resort Neustadt bietet nicht nur die gesamte Produktpalette zum Verkauf an, auch bei den Beautyanwendungen selbst kommt die Marke zum Einsatz. Die eigens konzipierte „Spieglein, Spieglein“-Gesichtsbehandlung beinhaltet neben einer umfassenden Hautanalyse auch eine gründliche Reinigung einschließlich Peeling und Ausreinigung sowie die Behandlung mit einem Skinbiotic Shot und eine Gesichtsmassage. Die 60-minütige Behandlung wird zu einem Preis von 74 Euro pro Person angeboten. Eine Übernachtung ist im Doppelzimmer ab 162 Euro mit Frühstück und ab 226 Euro inklusive Halbpension für zwei Personen buchbar. Reservierungen nimmt das Hotel unter neustadt@arborea-resorts.com und telefonisch unter +49(0)456171990 entgegen. Weitere Informationen finden sich unter www.arborea-resorts.com/locations/marina-resort-neustadt/sparadise. ARBOREA Marina Resort Neustadt Am 16. Juli 2018 eröffnete das erste Haus der neuen Marke ARBOREA Hotels und Resorts, das ARBOREA Marina Resort Neustadt, in einer Top-Lage in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein. Als einziges Hotel in der ancora Marina liegt es eingebettet zwischen Yachthafen, Salzwiesen und Ostsee. Mit dem ARBOREA Resort weht ein neuer Wind durch die Lübecker Bucht, denn unter dem Credo Experience.Together. erfahren Gäste ein legeres,unkompliziertes und vernetztes Urlaubsglück. Jeden Tag wählen sie aus zahlreichen Aktivitäten, Naturerlebnissen und Entspannungsangeboten und gehen gemeinsam vom Segeltörn bis zum Lagerfeuer auf Entdeckungstour. Das Hotel beherbergt 124 Zimmer mit Blick auf die Natur, zwei Restaurants mit Ostsee-Panorama, einen offenen Feuergrill der amerikanischen Firma Grillworks®, zwei Bars, das 1.000 Quadratmeter große Sparadise mit Sauna und Pool sowie verschiedene Tagungsräumlichkeiten.

ARBOREA Hotels und Resorts GmbH

ARBOREA Hotels und Resorts präsentiert sich als neue Hotelgruppe seit 16. Juli 2018 mit dem ersten Haus, dem ARBOREA Marina Resort Neustadt, in der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein. Die Köpfe hinter ARBOREA sind die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Johann Kerkhofs und Gerhard J. Geising. Der Name ARBOREA leitet sich vom lateinischen "arbor" für Baum ab. Das Vernetzungswunder aus der Natur ist das Vorbild der Marke, nicht nur beim Aktivitätenangebot unter dem Credo Experience.Together., sondern auch im Design. Lichtdurchflutete Räume und witzige Design-Ideen prägen die zukünftigen Resorts. Die Marke soll in den nächsten zehn Jahren auf 20 Standorte europaweit wachsen. Für voraussichtlich Winter 2020/2021 ist die Eröffnung des ARBOREA Montafon Resort St. Gallenkirch im österreichischen Vorarlberg geplant. Schierke im Harz steht als dritter ARBOREA-Standort in den Startlöchern, weitere sind in Sportparadiesen am Wasser, in den Bergen und in Wäldern in der Vorbereitung. Weitere Informationen finden sich unter www.arborea-resorts.com.