Heute fand mit rund 200 Vertretern der werbungtreibenden Wirtschaft, der Agenturen und einzelnen Mediengattungen die erste virtuelle Mitgliederversammlung in der Geschichte der Arbeitsgemeinschaft Media- Analyse e.V. (agma) statt.



Herr Pichutta, Vorstandsvorsitzender der agma, betont, "dass insbesondere in den Corona-bedingten Zeiten, fundierte Forschung und der Zusammenhalt der JICs von immens wichtiger Bedeutung sind." Olaf Lassalle, Geschäftsführer der agma, ergänzt: "In diesen Krisenzeiten zeigt sich die Wichtigkeit stabiler Mediawährungen sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung. Und nicht zuletzt die steigende Nutzung der von uns vertretenen Medien, die wir in Sonderauswertungen nachgewiesen haben. Dieses Jahr hat dazu geführt, dass sich die Taktzahl an methodisch neuen und kostenbewussten Projekten deutlich erhöht hat, was sich in 2021 fortsetzen wird."



In einem kompakten und fundierten Überblick wurde den stimmberechtigten Mitgliedern die zahlreichen Projekte des aktuellen Jahres vorgestellt sowie richtungsweisende Beschlüsse für das Jahr 2021 gefasst.



Auf der im Anschluss tagenden Arbeitsausschuss-Sitzung wurde Lutz Kuckuck erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden für die Amtsperiode 2021/22 gewählt. Herr Kuckuck bedankt sich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen.



Weitere Informationen:



Weitere Informationen finden Sie unter www.agma-mmc.de

(lifePR) (