Ganz Bayern soll Radfahren - Aktion STADTRADELN feiert Auftakt in Schweinfurt

In ganz Bayern fahren im Sommer wieder Tausende Menschen für 3 Wochen mit dem Fahrrad statt dem Auto. Bei dieser Aktion, dem STADTRADELN, wird nicht nur das Klima geschont, sondern von den teilnehmenden Kommunen gezielt das Radfahren gefördert. Als eine der ersten Kommunen in Bayern macht Schweinfurt bei der Aktion mit, wo im Rahmen der Bike Days am 12.5. der bayernweite Auftakt des STADTRADELNs gefeiert wurde.



Langjähriges Mitglied in der AGFK Bayern e.V., Bike-Days, Frühlingswetter: Dass der Auftakt am vergangenen Wochenende in Schweinfurt stattgefunden hat, ist kein Zufall. Bei der bunten Veranstaltung „Bike Days“ am 12. Und 13.5. wurde deutlich, warum das Radfahren seit Jahren boomt: Die verschiedenen Touren und Aktionen zeigten, dass Radfahren heute ein Trend-Thema ist und das Fahrrad sich gemausert hat vom Drahtesel hin zum Lifestyle-Produkt. Ob Torwand-Schießen, anspruchsvolle MTB-Tour oder Kinderparcours: Wer heutzutage mit dem Rad fährt, macht dies aus den verschiedensten Motiven. Ein Rahmen wie gemacht für den bayernweiten Startschuss zum STADTRADELN – einer Aktion, die genau diese Freude am Radfahren in den Fokus stellt.



Was als Klimaschutz-Aktion für Kommunalpolitiker vor 11 Jahren gestartet ist, hat sich deutschlandweit zu einer allsommerlichen Tradition gewandelt: Zwischen dem 1.5. und 30.9. bestimmen Städte, Gemeinden und Landkreise 3 aufeinanderfolgende Wochen, in denen sie ihre Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, möglichst viele Kilometer vom Steuer auf den Sattel zu verlagern. Die eingesparte Menge CO2 der vergangenen Jahre – alleine 2017 waren es mehr als 5.900t - ist beachtlich und soll in diesem Jahr noch einmal übertroffen werden. Dabei spielt der Wettbewerbsgedanke eine wichtige Rolle. Tagesaktuell können deshalb online auf stadtradeln.de die gefahrenen Kilometer eingetragen und gleichzeitig überprüft werden, wo die eigene Gemeinde steht: Gesamtkilometer, Kilometer pro Einwohner oder fahrradaktivstes Kommunalparlament sind die Kategorien, für die 3 Wochen lange in die Pedale getreten werden.



Der Freistaat, der bis zum Jahr 2025 den Radverkehrsanteil verdoppeln will, sieht solche kommunalen Bestrebungen gerne und hat auch in diesem Jahr wieder 80.000 Euro zur Deckung der Teilnahmegebühren an der Aktion beigetragen. Die AGFK Bayern e.V. ist als landesweiter Koordinator wesentlicher Unterstützer der durchführenden Stellen.



Die Geschäftsführerin des Vereins, Sarah Guttenberger, zeigte sich von den Bike Days in Schweinfurt entsprechend angetan: „Wenn bei einer Auftaktveranstaltung so viele Menschen mit Spaß in die Pedale treten, weiß man, dass Aktionen wie das STADTRADELN genau richtig sind um die sperrigen Themen Radverkehrsförderung und Klimaschutz an die Menschen heranzutragen.“ Der gelungene Auftakt in Schweinfurt macht sie optimistisch, dass auch 2018 wieder eine Rekordsaison wird. Der feierliche Startschuss für die Saison in ganz Bayern, den sie auf der Bühne der Bike Days zusammen mit Schweinfurts drittem Bürgermeister Herr Karl-Heinz Kauczok gab, gab dafür zumindest allen Grund zur Zuversicht.

Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e. V. (AGFK Bayern)

In der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK Bayern) haben sich 61 bayerische Kommunen mit insgesamt mehr als 5,1 Millionen Einwohner mit dem Ziel zusammengeschlossen, gemeinsam den Radverkehr zu fördern, Erfahrungen auszutauschen und Synergieeffekte zu nutzen. Die AGFK Bayern vertritt die Interessen ihrer Mitglieder im Radverkehrsbereich u.a. in der Landes- und Bundespolitik und bei kommunalen Spitzenverbänden. Dazu zählen sowohl die Förderung einer radverkehrsfreundlichen Mobilitätskultur als auch der Ausbau von Radrouten und die Erhöhung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer. Alle Mitglieder werden nach einem einheitlichen Kriterienkatalog auf ihre Fahrradfreundlichkeit geprüft.

