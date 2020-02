Pressemitteilung BoxID: 788456 (AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen)

Jeder zehnte AOK PLUS-Versicherte nutzt Online-Service

Gesundheitsportal yuble jetzt überall in Thüringen und Sachsen verfügbar

Mehr als 300.000 Menschen in Thüringen und Sachsen nutzen die Online-Filiale der AOK PLUS. Damit macht bereits fast jeder zehnte Versicherte der Gesundheitskasse von dem digitalen Rund-um-die-Uhr-Service Gebrauch. "Die Online-Filiale ist die optimale Ergänzung zu unseren 140 Filialen, in denen wir unsere Kunden persönlich beraten, und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Anliegen auch außerhalb der Öffnungszeiten zu erledigen. Wir sind jederzeit erreichbar“, sagt Hannelore Strobel, Sprecherin der AOK PLUS.



In dem Portal unter https://plus.meine.aok.de können sich alle Versicherten mit ihrer Versichertennummer registrieren. Jeder Nutzer kann dort über ein persönliches Postfach mit der Gesundheitskasse kommunizieren.



Die Online-Filiale wird seit mehreren Jahren kontinuierlich ausgebaut und bietet zahlreiche Funktionen von A wie "Adresse ändern“ bis Z wie "Zuzahlungsbefreiung beantragen“. Neu dazugekommen ist die Möglichkeit für junge Familien, ihre Unterlagen für die Zahlung von Mutterschaftsgeld online einzureichen. Des Weiteren können AOK PLUS-Versicherte jetzt auch direkt eine neue elektronische Gesundheitskarte anfordern, wenn die aktuelle Karte beispielsweise beschädigt wurde oder verloren gegangen ist.



Zu den am häufigsten genutzten Funktionen der Online Filiale gehören das Hochladen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, das Beantragen von Kinderkrankengeld, sowie das

Einreichen von Erstattungsanträgen. Außerdem können Versicherte mittels der elektronischen Patientenquittung konkret nachvollziehen, was Behandlungen bei Ärzten, Physiotherapeuten und anderen Leistungserbringern gekostet haben.



Wer sich in der Online-Filiale registriert, kann auch yuble.de, die Gesundheitsplattform der AOK PLUS, nutzen. Diese steht nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Pilotphase im Raum Dresden nun für Versicherte sowie Kursanbieter in ganz Sachsen und Thüringen zur Verfügung. Ob Yoga, Rückenschule, Ernährungsberatung oder Outdoor-Fitness für Eltern: Hunderte qualitätsgeprüfte Kurse sind bereits auf yuble buchbar. Täglich kommen neue dazu. "Wir übernehmen schon lange die Kosten für bis zu zwei Präventionskurse pro Jahr für unsere Versicherten“, sagt Hannelore Strobel. "Mit yuble erleichtern wir das Suchen und Buchen von Kursen in der Region, indem wir unsere Versicherten und die Kursanbieter auf der Plattform miteinander vernetzen.“

