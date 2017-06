Beschwerde wegen ausbleibender Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Göttingen

Gegen die heute bekannte Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen gegen Beamte des Staatsschutzes wegen Verdachts der Strafvereitelung und der Beweismittelunterdrückung wurde durch die Rechtsanwälte Christian Woldmann und Sven Adam unmittelbar die Beschwerde erhoben. Einer per Fax übermittelten Stellungnahme der Staatsanwaltschaft ist zu entnehmen, dass die Ablehnung der Ermittlungen maßgeblich auf einer Stellungnahme der Polizeidirektion Göttingen zu den Vorgängen beruht.



„Wir haben zunächst um die Übersendung der benannten Stellungnahme der Polizeidirektion gebeten sowie Akteneinsicht in die entsprechenden Verwaltungsvorgänge bei der Polizeidirektion beantragt“ teilt Rechtsanwalt Christian Woldmann in diesem Zusammenhang mit. Bereits jetzt lässt sich den Ausführungen der Staatsanwaltschaft aber entnehmen, dass die strittige Datensammlung ohne Errichtungsanordnung angelegt und geführt worden war. „Dies sollte bereits formal zur Feststellung der Rechtswidrigkeit der Datenerhebung führen“ bewertet Rechtsanwalt Sven Adam diese Information.



Nach einer Pressemitteilung der Polizeidirektion mit der Überschrift „Polizeilicher Staatsschutz wird entlastet“ vom heutigen Tag soll die strittige Datensammlung zudem Mitte 2016 vernichtet worden sein, weil sie nicht mehr für erforderlich gehalten worden sei. Zu diesem Zeitpunkt waren dem Staatsschutz nach Aktenlage die Vorwürfe des pensionierten Beamten bereits bekannt. Es liegt daher weiterhin nahe, dass diese Datensammlung verschwinden sollte, bevor sie einer datenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden konnte. „Auf die Frage, wieso der Staatsschutz offenbar wahllos die Daten von hunderten Personen erhoben hat, sobald diese sich politisch engagieren, gibt es auch bis heute keine Antwort. Von einer Entlastung des Staatsschutzes würde ich daher zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht sprechen“, so Adam hierzu.



Indes sind vor dem Verwaltungsgericht Göttingen 18 Klagen gegen die Datenerhebung anhängig. Die Klagen wurden nunmehr auch gegen ein aktenkundiges Vorläufermodell der besagten Aktenordner des Staatschutzes erhoben, welches noch auf Karteikarten geführt worden war. Auch hier wurde beispielsweise die Teilnahme an Versammlungen oder das Kandidieren im Zuge von Uniwahlen handschriftlich erfasst und archiviert.









