Anteon vermittelt neue Büroflächen an Züst & Bachmeier Project GmbH in der Fährstr. 1

Der traditionsreiche und international agierende Projektlogistiger Züst & Bachmeier Project GmbH hat im Rahmen seiner Expansion neue Büroflächen von rund 390 m² angemietet. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in der Fährstr. 1, Teilmarkt Innenstadt Süd und werden im Sommer 2019 bezogen. Anteon Immobilien, Mitglied von German Property Partners (GPP), ist mit einem exklusiven Leadmaklerauftrag für die Vermarktung und Vermietung der Büroflächen der Fährstr. 1 betraut worden. Mit der erfolgreichen Vermittlung von Züst & Bachmeier Project GmbH ist die Immobilie vollvermietet. „Wir freuen uns, den renommierten Projektlogistiker Züst & Bachmeier für unseren Leadauftrag erfolgreich vermittelt und damit einhergehend die Vollvermietung der Immobilie erreicht zu haben“, sagt Robert Kleinhans, Senior Berater bei Anteon Immobilien.



Über Züst & Bachmeier:



Die Spedition Züst & Bachmeier mit Sitz in Nürnberg verfügt über Büros in Düsseldorf und Iphofen bei Würzburg und ist international aufgestellt – unter anderem mit Vertretungen in Russland und Malaysia. Am Standort Nürnberg betreibt das Unternehmen (50 Mitarbeiter, 30 Millionen Euro Jahresumsatz) ein Schwerlastlogistikzentrum und verfügt über 12 000 Quadratmeter Lagerfläche sowie ein Litzenhubverladesystem für eine Kapazität von 600 Tonnen.

Erfahren Sie mehr unter: https://zbproject.de/

