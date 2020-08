Pressemitteilung BoxID: 809944 (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

Fünf neue ANTENNE BAYERN-Streams aus der SOUNDGARAGE

Bereits kurz nach ihrem Start setzt die SOUNDGARAGE, der neue Digital-Audio-Hub der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN, erste Impulse. Das bestehende Streaming-Angebot wurde kurzfristig um fünf neue Channels ergänzt: Mit dem 2010er-, 2000er-, 70er-, Greatest Hits- und Sommer Hit-Channel wurde das Angebot auf nunmehr 23 Web Only-Programme kurzfristig ausgebaut.



Von den 70ern bis zu allen aktuellen Hits, für Kids, Teens und Schlagerfans: Auf www.antenne.de sowie allen gängigen Plattformen findet sich bei ANTENNE BAYERN die Musik, die die Hörer lieben. Mit den drei neuen Dekaden-Webchannels der 70er, 2000er und 2010er Hits ergänzt ANTENNE BAYERN das kostenlose Online-Angebot, das bereits 80er- und 90er-Streams umfasste. „Greatest Hits!“ als weiterer Kanal ist ein Begleitangebot zur gleichnamigen Sendung bei ANTENNE BAYERN am Sonntag (17 bis 21 Uhr)“, wie Philipp Melzer, Leiter Streams & Podcasts, erklärt.



Dazu kommen die größten Sommerhits aller Zeiten gemixt mit den besten Summervibes – die bekannten ANTENNE BAYERN-Moderatoren Wolfang Leikermoser und Indra, Kathie Kleff, Stefan Meixner, Djamil Deininger und Lisa Augenthaler nehmen die Hörer mit auf ihre persönlichen Urlaubsreisen. „Die ANTENNE BAYERN Sommerhits garantieren Urlaubsfeeling zuhause und unterwegs, hier scheint die Sonne immer“, so Jörg Muthsam, Teamleiter Streams.



„Bereits zur Eröffnung der ANTENNE BAYERN SOUNDGARAGE ist das Team direkt in Produktion von neuen Streams eingestiegen, was Dank der neuen Technologie XStream von streaMonkey möglich ist“, ergänzt Melzer. Michael Kerscher, Leiter Technik der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN erklärt: „Es wird im Funkhaus kein Playout-System mit Hardware und Software benötigt. Die ANTENNE BAYERN-Musikredaktion plant die Streams im MusicMaster und übergibt diese direkt an den streaMonkey XStream-Server.“ Dieses System baut dann aus den Musikfiles virtuell einen Stream inklusive aller Blenden. Außerdem wurde das Orban Audio Soundprocessing direkt integriert. „Für den Hörer ist es kein Unterschied. Er hat die gleich hohe Qualität bezüglich Kuratierung und Soundqualität wie bei anderen Streams. Neu ist, dass wir auf diese Weise die Produktion von Streams erheblich vereinfachen konnten“, so Melzer. „Mein Dank gilt den beteiligten Firmen sowie vor allem unseren Kollegen der Unternehmensgruppe. Dank des großartigen Umfelds werden wir schon bald mit neuen Audio-Innovationen aus der SOUNDGARAGE der Unternehmensgruppe ANTENNE BAYERN nachlegen.“



Die neuen Streams sind über alle ANTENNE BAYERN-Plattformen wie App, Alexa- oder Smart TV-Skill sowie antenne.de und die gängigen Aggregatoren kostenlos abrufbar.

