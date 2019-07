Pressemitteilung BoxID: 760169 (Anna Reckmann Pâtisserie)

Süße Frankfurter Verführung mit Suchtfaktor

Anna Reckmann kreiert zum Sommer Frankfurter Grüne Sauce Macarons

Pâtissière Anna Reckmann präsentiert in diesem Sommer eine fruchtig-frische Kollektion zarter Macarons. Den neuen Sorten Grüne-Sauce-Kräuter, Limette-Basilikum, Himbeer-Rhabarber, Mango und Passionsfrucht-Schoko kann kaum einer widerstehen. Beim Direktverkauf in der Frankfurter Manufaktur (einmal monatlich samstags) lassen sich die leckeren Sorten probieren und erwerben. Dabei kann man Biss für Biss dem Geheimnis der raffinierten Doppelbaisers auf die Spur kommen.



Die bunten Macarons nach Pariser Art liegen voll im Trend – und sie schmecken auch im Sommer: Dank der wunderbaren Leichtigkeit und den raffinierten Geschmacksvarianten, die die Frankfurter Pâtissière Anna Reckmann dem Gebäck in ihrer Manufaktur verleiht. Sie selbst ist den zarten Mandelbaiser-Doppelscheiben bei ihrer Ausbildung in Paris verfallen, wollte die Rezepturen verfeinern und nach Deutschland bringen. Bei der Herstellung achtet sie besonders auf eine puderige Qualität des Mandelmehls für eine glatte Hülle, die zart beim Anbeißen knackt. Für die leichte Frucht-Creme-Füllung im Inneren erfindet Anna Reckmann einzigartige Geschmackskreationen, getreu ihrem Ziel, vertraute und weniger bekannte Aromen zu kombinieren. Ein Biss löst im Mund eine wahre Geschmacksexplosion aus.



In der Altstadt von Frankfurt-Griesheim hat Anna Reckmann 2017 eine stillgelegte Backstube zu neuem Leben erweckt und nach ihren Bedürfnissen umgestaltet. Dort stellt sie von Hand, mit größter Sorgfalt und viel Pâtissière-Wissen ihre süßen Kreationen her, die man direkt bei ihr bestellen kann. Dazu gehören Macarons, Hochzeitstorten, Törtchen und Pralinen. Mit ihren zarten Kreationen richtet sie auch Hochzeiten und andere Events aus.



Die nächsten Termine für den Direktverkauf in der Manufaktur, Linkstraße 37, 65933 Frankfurt, sind:





17. August

14. September

12. Oktober

9. November

21. Dezember





jeweils samstags von 10 bis 15 Uhr



Macarons sind ein hochsensibles, fragiles Gebäck und schmecken frisch am besten. In schöne Kartonagen verpackt, sind sie eine köstliche Überraschung, die allen Freude und Genuss bereiten.

