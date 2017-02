Bei einem Glas Sekt ins Schweizer Schnee-Paradies

Zum Winter-Urlaub gehört der vergnügliche Après-Ski dazu wie der Schnee auf der Piste. Während der DJ für die passende musikalische Untermalung sorgt, stoßen die feierfreudigen Ski- und Snowboardfahrer gemeinsam an. Im Schweizer Skigebiet Andermatt-Sedrun ist dies in dieser Wintersaison zweimal täglich sogar in der längsten Après-Ski-Bahnfahrt der Schweiz möglich. In einem eigens umgebauten Panoramawagen der Matterhorn Gotthard Bahn vergeht die Fahrt zwischen den drei Ski-Gebieten Andermatt, Sedrun und Disentis nun wie im Flug.



In der Wintersaison nutzen viele Deutsche das Wochenende oder eine ganze Woche für einen Ski- und Snowboardurlaub in die Alpen. Und kaum eine Region verfügt dort über eine solche Schneesicherheit wie Andermatt. Dies belegte das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie im Jahr 2014. Somit bietet die SkiArena Andermatt-Sedrun optimale Voraussetzungen, um sich auf den Pisten zu tummeln – zum Beispiel im Gebiet Gemsstock, mit 14 Kilometern und 1.500 Höhenmetern eine der längsten und spektakulärsten Alpen-Abfahrten.



Für die Verbindung zwischen Andermatt und Disentis hat sich die SkiArena Andermatt-Sedrun für die Wintersaison bis April einen neuen Clou überlegt. Ein voll verglaster Panoramawagen des Glacier Express der Matterhorn Gotthard Bahn wurde extra zum Après-Ski-Wagon umgestaltet und von außen im „Urban Art“-Stil verziert. Täglich wird der Wagon viermal – morgens und nachmittags – an den jeweiligen Regionalzug angehängt und fährt die Strecke zwischen Andermatt und Disentis in beide Richtungen mit.



Mit Sitz- und Stehplätzen ausgestattet nehmen die Passagiere die rund 70-minütige Fahrt der Gesamtstrecke Andermatt-Disentis im Bar- und Loungebereich des Après-Ski-Abteils kaum wahr bzw. können das tolle Panorama genießen. Kleine Speisen und ein klassisches Getränkeangebot sorgen für das leibliche Wohl – und ein DJ am Mischpult für die passende Stimmung. Die Fahrt im Après-Ski-Abteil ist dabei im Ski-Pass der SkiArena Andermatt-Sedrun enthalten sowie über ein reguläres Zugticket für die Regionalstrecke möglich.



Wer es lieber romantisch mag, der kann noch im Februar die attraktive Verbindung der Gebiete Andermatt-Sedrun stilecht per Pferdeschlitten überbrücken. Dieser fährt von Gütsch Richtung Schneehüenderstock aus dem Skigebiet Nätschen zum Oberalppass. Die Pferdeschlitten-Fahrten dienen als Vorläufer für die zur Skisaison 2018 fertiggestellten Sessel- und Gondelbahnen, die dann zwischen den Gebieten verkehren. Bereits fertiggebaut ist die neue Porsche 6er-Sesselbahn zwischen dem Oberalppass und Calmut. Das beheizte Transportmittel ist wichtiger Bestandteil der künftigen Verbindung der Ski-Gebiete Andermatt und Sedrun und mit 120 Pistenkilometern dann eines der grössten und modernsten in der Schweiz.



Auch die Unterkünfte im charmanten Urserental sind ein Höhepunkt für sich. Neben vielen exklusiv eingerichteten Ferienwohnungen für Gäste dient das The Chedi Andermatt, vom Restaurantführer GaultMillau zum besten Hotel der Schweiz gekürt, als Rückzugsort. Das 5-Sterne-Deluxe-Resort ist mit seinen prämierten Restaurants und der Spa-Area ideal zum Entspannen nach einem aufregenden Tag auf der Piste.



Weitere Informationen unter www.andermatt-swissalps.ch

